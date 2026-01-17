Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯高層未為卡域克定下硬指標 不排除長遠留任

足球世界
更新時間：13:55 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:55 2026-01-17 HKT

曼聯看守領隊卡域克 (Michael Carrick) 透露，在與球會聯席主席祖爾加沙 (Joel Glazer) 和艾林加沙 (Avram Glazer) 以及新股東拉克特利夫爵士 (Sir Jim Ratcliffe) 會面後，高層並未為他設定任何具體的成績指標。同時，他亦不排除在今季結束後繼續執教的可能性，並強調自己將著眼於球會的長遠發展。

專注提升 不設硬性指標

卡域克於本週三被任命為球隊主帥，直至本賽季結束。他於週四在卡靈頓訓練基地與球會高層進行了會談。出席者包括加沙兄弟、拉克特利夫爵士、行政總裁貝拉達 (Omar Berrada) 及足球總監韋確斯 (Jason Wilcox)。會後卡域克強調球會高層並未給與任何成績指標，他說：「沒有，他們沒有規定必須這樣或那樣。我們希望排名靠前，但需要一步一步來。獲得歐戰資格顯然是向前的一步，我們必須為此努力。」

奪歐戰資格是第一步

當被問及如何定義成功時，他回答：「我認為是進步，幫助球員個人取得進步。如果你提升了個人，我們就能創造一支更強的團隊。當然，結果也很重要，我們會不斷努力，看看最終能達到什麼位置。」

放眼長遠 不排除留任

儘管球會計劃在今夏任命一位永久主帥，但卡域克並未排除自己繼續留任的可能性。他強調，自己的目光不會僅僅局限於短期成績：「我當然不是抱著『打一場算一場』的心態來的。我們希望為下賽季之後的發展制定計劃和改進。我能控制的是我們能給予球員什麼，以及如何在團隊中營造良好氛圍。我來到這裏是因爲我享受這個角色，並且非常榮幸能處於這個位置。無論任期長短，這點都不會改變。我會竭盡所能，利用我的經驗幫助球隊達到應有的水平。」

