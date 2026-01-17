Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜費迪南獻計曼聯選「瘋子」任領隊 推薦干地、迪沙比

足球世界
更新時間：13:19 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:19 2026-01-17 HKT

曼聯炒掉領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim )後，聘請名宿卡域克(Michael Carrick )擔任看守領隊執教至季尾，紅魔名宿里奧費迪南(Rio Ferdinand )近日在接受英國廣播公司（BBC）訪問時建議，認為球會應任命「瘋子」般充滿激情的主帥，並點名推薦干地(Antonio Conte )和迪沙比(Roberto de Zerbi )為今夏新帥的熱門人選。

「我們需要槍手般的狂人」

曼聯近期再度經歷人事變動，前任主帥艾摩廉因公開炮轟球會高層而被辭退，由名宿卡域克接任看守領隊至季尾。儘管如此，關於下任永久主帥的討論已甚囂塵上。杜曹(Thomas Tuchel) 、安察洛堤(Carlo Ancelotti)及拿格斯文(Julian Nagelsmann)等名帥均與紅魔傳出緋聞，但費迪南卻有不同看法，他表示：「我們試過各種各樣的領隊，有雲高爾(Louis van Gaal)這樣的戰術大師，也有摩連奴(Jose Mourinho)這位名氣響噹噹的性格教頭。之後又有坦哈格(Erik Ten Hag)和艾摩廉等新晉少帥，還有了解球會的本地傳奇。現在，我們或許應該走一條『瘋子』路線，需要那種充滿激情、敢作敢為、不畏懼傳媒的『槍手』。」

推薦干地與迪沙比

在費迪南的「瘋子」名單上，有兩位教頭脫穎而出。他指出：「我首先想到的是干地。他曾在車路士和拿玻里接手處於低谷的球隊，並兩次成功奪得聯賽冠軍，證明他有能力穩定局面。而迪沙比則是一位能迅速為球隊注入戰術風格和身份的教練，他在三間不同的球會都證明了這一點。我們需要這兩位教練的特質，無論誰最終執教，我都會非常滿意。」

挖角不易 高層存疑

然而，要得到這兩位「狂人」主帥並非易事。干地目前執教意甲的拿玻里，而迪沙比則在法甲的馬賽領軍，任何挖角行動都意味著曼聯需要支付一筆可觀的賠償金。此外，在阿莫林因在記者會上發表過激言論而被解僱後，曼聯董事會成員如韋確斯(Jason Wilcox )和貝拉達(Omar Berrada )，是否願意任命另一位如此敢言的主帥，仍然是一大疑問。

