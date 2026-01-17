周末睇波手冊｜卡歷克接管曼聯即遇曼市打吡望爭勝建官威 阿仙奴作客森林全力搶分拉開積分差

今個周末盃賽賽程結束，各地重返本地聯賽，英超周六先有曼聯主場迎戰曼城上演曼市打吡，卡歷克(Michael Carrick)剛宣佈接手半季即遇硬仗，今戰必定全力出擊以坐穩帥位；亦有正值換帥混亂期的皇馬，上戰國王盃更爆冷遭西乙球會阿爾巴塞特，今戰對利雲特相信也不會順利；另外亦有阿仙奴作客對近期狀態不佳的諾定咸森林，劍指全取3分坐穩榜者之位。

卡歷克上任首戰即撼曼城 拼全取3分定軍心

曼聯今季可謂風波不斷，在沒有歐賽的情況下本地的表現亦未如理想，2026年第一件事就先提前與主帥魯賓艾摩廉解約，並由費查(Darren Barr Fletcher)擔任暫代主教練一職，然而情況卻未見好轉，上戰足總盃盃不敵白禮頓遭淘後，創自1981-82年首次同季聯賽盃和足總盃第一戰便告負。

為定軍心紅魔急徵名宿卡歷克任看守領隊望一掃頹風，然而卡歷克上任即碰硬仗，主場迎戰曼城上演曼市打吡，在同時遇陣中主力分別因傷和國際賽缺席下，在排兵佈陣相信已經相當頭痕，還要對上近斯狀態回溫的曼城，在施美安(Antoine Semenyo)強勢加盟後進攻火力更上一層樓，對卡歷克而然今戰壓力相當大，但仍望以主場之利創奇積，全取三分以建官威。

阿仙奴狀態火熱十場不敗 望直取森林坐穩榜首

阿仙奴今季勢如破竹，開季至今聯賽內踢21場僅收2負，目前各戰線已錄10場不敗，狀態相當不錯，反觀對手森林近期表現平平，快車期間更吞3連敗，上場足總盃更爆冷在12碼大戰中遭域斯咸淘汰，面對表現不佳的對手，阿仙奴今戰劍指「趁佢病攞佢命」，全取三分將榜首優勢再拉開。



本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上8:30 英超 曼聯 對 曼城 Now621台

晚上9:00 西甲 皇家馬德里 對 利雲特 Now631台

晚上10:00 意甲 烏甸尼斯 對 國際米蘭 Now639台

晚上10:30 德甲 多蒙特 對 聖保利 Now643台

晚上11:00 英超 車路士 對 賓福特 Now622台

晚上11:30 英超 利物浦 對 般尼 Now621台

晚上11:00 英超 熱刺 對 韋斯咸 Now623台

深夜1:30 英超 諾定咸森林 對 阿仙奴 Now621台

深夜1:30 德甲 RB萊比錫 對 拜仁慕尼黑 Now639台

深夜3:45 意甲 卡利亞里 對 祖雲達斯 Now639台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上11:15 西甲 馬德里體育會 對 艾拉維斯 Now632台

深夜0:30 英超 阿士東維拉 對 愛華頓 Now621台

