周末睇波手冊｜卡歷克接管曼聯即遇曼市打吡望爭勝建官威 阿仙奴作客森林全力搶分拉開積分差

足球世界
更新時間：09:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-17 HKT

今個周末盃賽賽程結束，各地重返本地聯賽，英超周六先有曼聯主場迎戰曼城上演曼市打吡，卡歷克(Michael Carrick)剛宣佈接手半季即遇硬仗，今戰必定全力出擊以坐穩帥位；亦有正值換帥混亂期的皇馬，上戰國王盃更爆冷遭西乙球會阿爾巴塞特，今戰對利雲特相信也不會順利；另外亦有阿仙奴作客對近期狀態不佳的諾定咸森林，劍指全取3分坐穩榜者之位。

卡歷克上任首戰即撼曼城 拼全取3分定軍心

曼聯今季可謂風波不斷，在沒有歐賽的情況下本地的表現亦未如理想，2026年第一件事就先提前與主帥魯賓艾摩廉解約，並由費查(Darren Barr Fletcher)擔任暫代主教練一職，然而情況卻未見好轉，上戰足總盃盃不敵白禮頓遭淘後，創自1981-82年首次同季聯賽盃和足總盃第一戰便告負。

為定軍心紅魔急徵名宿卡歷克任看守領隊望一掃頹風，然而卡歷克上任即碰硬仗，主場迎戰曼城上演曼市打吡，在同時遇陣中主力分別因傷和國際賽缺席下，在排兵佈陣相信已經相當頭痕，還要對上近斯狀態回溫的曼城，在施美安(Antoine Semenyo)強勢加盟後進攻火力更上一層樓，對卡歷克而然今戰壓力相當大，但仍望以主場之利創奇積，全取三分以建官威。

阿仙奴狀態火熱十場不敗 望直取森林坐穩榜首

阿仙奴今季勢如破竹，開季至今聯賽內踢21場僅收2負，目前各戰線已錄10場不敗，狀態相當不錯，反觀對手森林近期表現平平，快車期間更吞3連敗，上場足總盃更爆冷在12碼大戰中遭域斯咸淘汰，面對表現不佳的對手，阿仙奴今戰劍指「趁佢病攞佢命」，全取三分將榜首優勢再拉開。


本周末精選直播賽事
周六
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上8:30      英超    曼聯 對 曼城    Now621台 
晚上9:00      西甲    皇家馬德里 對 利雲特    Now631台
晚上10:00    意甲    烏甸尼斯 對 國際米蘭    Now639台
晚上10:30    德甲    多蒙特 對 聖保利    Now643台
晚上11:00    英超    車路士 對 賓福特    Now622台 
晚上11:30    英超    利物浦 對 般尼    Now621台 
晚上11:00    英超    熱刺 對 韋斯咸    Now623台 
深夜1:30      英超    諾定咸森林 對 阿仙奴    Now621台
深夜1:30      德甲    RB萊比錫 對 拜仁慕尼黑    Now639台
深夜3:45      意甲    卡利亞里 對 祖雲達斯    Now639台

周日
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上11:15    西甲    馬德里體育會 對 艾拉維斯    Now632台
深夜0:30     英超    阿士東維拉 對 愛華頓    Now621台
 

