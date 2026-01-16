英超│李察利臣禍不單行又長抖 熱刺教練證大腿受傷缺陣7周
發佈時間：16:23 2026-01-16 HKT
過去2季8次受傷的熱刺前鋒李察利臣(Richarlison)，再次因為傷患而需要長抖。熱刺主教練湯馬士法蘭克(Thomas Frank)周四表示，這名在剛仗足總盃傷出的28歲巴西前鋒證實拉傷鼠蹊，將會缺陣7周，預計錯過共10場各項比賽，包括對曼城、曼聯和阿仙奴的英超大戰。
李察利臣又傷過抖7周
李察利臣於2023至24球季，以及24至25球季都分別4次受傷，合共缺陣63場賽事，大大影響他在熱刺的發展。這名28歲巴西前鋒今季終於擺脫傷患，開季至今每輪英超都有出場，13次正選8次後備，取得7入球3助攻，交出近年最穩定表現。然而此子在剛仗足總盃主場1:2不敵阿士東維拉時，正選出場僅31分鐘就傷出，如今證實是拉傷左腳大腿鼠蹊。
料錯過10場比賽 包括3場英超大戰
熱刺主教練湯馬士法蘭克周四證實此子要抖7周：「他很不幸遇上鼠蹊的傷患，這令他要缺陣最多7周。」李察利臣由周六英超主場對韋斯咸起缺陣，預計到3月中才復出，期間共曾過10場英超和歐聯賽事，包括2月對曼城、曼聯和阿仙奴的聯賽。
