英格蘭│杜曹指揀世界盃陣容會考慮球員性格 社交能力強優先

距離美、加、墨世界盃不足半年，球迷們都關注各支強隊的選兵情況。英格蘭代表隊主教練杜曹近日受訪時強調，僅有不賦不足以入選三獅世盃大軍，他還會考慮球員們的性格，各人之間的關係，以及正確的社交能力，確保大家團體一致出戰。

杜曹將用未來半年考察球員性格

杜曹甫接手英格蘭代表隊，已多次表示要建立一支具有「兄弟情」，任何時刻都要有正確精神面貌的球隊。這名德國籍教頭指在未來半年直到世界盃展開前，會進行深入研究，如何建立一支團結之師參加決賽周，包括覆查2006和2010世盃三獅未能在良好氣氛下參賽的原因，從而作出正確決擇。

看重球員的社交能力

杜曹表示選兵會重球員性格：「當我與參加過世界盃的球員交流時，他們都一致認為，球員之間的默契和溝通至至關重要。當球員們感覺到全隊都是合適的人，清楚自己的角色、集訓目的，以及球隊對他們的期望時，即使賽事要持續多4周，他們都會樂在一起。我選拔球員不僅看天賦，還要看球員們的性格，是否能夠與別人相處。」

選手不會只看天賦

他續指社交能力強優先：「球員的社交能力很重要。他是可一位優秀的隊友？如果他的角色是輔助型球員，他能否勝任？所以這才是我們關注的重點。」上任三獅教練修夫基，在揀選替補球員組成大名單時，總會揀選一些訓練認真，不會抱怨上陣時間不足的球員，杜曹的做法亦一樣。