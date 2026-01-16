西甲│施丹分享執教皇馬心得 要全面為球員著想 「得戰將歡心才成功」

沙比阿朗素日前與皇家馬德里提前分手，據報其下課原因與球員不和，未能駕馭陣中球星有關。兩度執教皇馬並取得美滿成績的施丹，近日在一個網上節目中分享自己當年任教時的心得，指一定要為球員著想，才能在教練這行業教得長久，一定要得到戰將們的歡心，方可成功。

施丹2度執教皇馬取得美滿成績

去年6月1日上任的沙比阿朗素，不足8個月就被皇馬辭退，據報他與陣中多位星將包括雲尼斯奧斯祖利亞、基利安麥巴比和祖迪比寧咸不和，未鹿駕馭他們，加上球隊成績未如理想而下課。另一位球員時代踢過銀河艦隊的舊將施丹，曾於2016至18年，以及19至21年教過舊會，兩段任期共取得11個冠軍，包括16至18年連續3年贏得歐聯冠軍，是近10年最成功的皇馬主帥。

施丹心享心得：「要為球員著想」

目前銀河艦隊由艾比路亞接手，但有傳皇馬已聯繫施丹，希望他第3次回歸幫手救火，外界亦期待他回巢。恰巧施丹早前出席網上節目時提到自己執教皇馬的日子，分享成功心得：「在皇馬執教期間，隨時準備聆聽球員。對我來說，有一點會讓球隊變得強大，就是要為球員著想。如果你不明白這一點，你在這個行業不會留得長久，教練亦做不耐。」他續指教練存在的意義是支持和陪伴球員，要讓他們感受到自己的支持。

總結得球員歡心得天下道理

這名法國一化名將還稱得球員得天下，「要讓球員接受你的戰術理念，首先要他們喜歡你。當時我們(教練團隊)極大地增強了球員的信心。當一名球員充滿競爭力，樂於訓練和比賽，肯定可以贏得3個歐聯冠軍。」施丹當年能輕鬆駕馭C朗拿度、賓施馬、沙治奧拉莫斯和卡斯米路等多位巨星，如果回歸皇馬，相信麥巴比、雲尼斯奧斯等亦會臣服。