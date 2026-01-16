西班牙盃｜巴塞隆拿小勝桑坦德晉8強 拉明耶馬奠勝

西班牙國王盃16強賽事，巴塞隆拿憑費倫托里斯（Ferran Torres）和拉明耶馬（Lamine Yamal）各建一功，小勝2：0晉級。衛冕的巴塞隆拿曾32次捧起國王盃冠軍，今場雖然表現一般，但憑球員質素遠勝對手下勝出，繼續向今季四冠王目標進發。

巴塞隆拿剛在沙特阿拉伯舉行的超級盃擊敗死敵皇家馬德里奪冠，後者於昨日爆大冷被乙組球會阿爾巴塞特淘汰。巴塞隆拿為免步其後塵，今場排出半主力出戰，其中拉明耶馬、拉舒福特（Marcus Rashford）、祖利斯古迪（Jules Koundé）及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）等出任正選。

至於桑坦德現時排西乙榜首，今場佔有主場之利，表現毫不失禮。上半場巴塞隆拿雖然控球率高達八成二，但未能造出具威脅埋門，兩隊半場互交白卷。

拉舒福特今場正選上陣，於67分鐘退下火線。美聯社

耶馬於95分鐘為巴塞奠定2：0的勝局。美聯社

費倫托利斯為巴塞打開紀錄。美聯社

桑坦德87分鐘食詐糊

換邊後戰情繼續膠著，巴塞在66分鐘終於打破僵局。費明盧比斯（Fermín López）於後場送出妙傳，費倫托利斯先推過門將，輕鬆射入。落後的主隊傾力反撲，戰至87分鐘，後備入替的年輕中鋒羅辛奴（Manex Lozano）於門前接應傳送撞射入網，惟球證指越位在先，入球無效。補時最後階段，拉明耶馬再建一功，於95分鐘為巴塞鎖定勝局。最終巴塞隆拿在有驚無險下以2球小勝桑坦德，打入8強。

巴塞隆拿今季已贏得超級盃冠軍，他們在聯賽亦排榜首，加上國王盃晉級8強、歐聯亦大有機會晉級下，繼續向四冠王美夢進發。