中超│港足茹子楠正式加盟北京國安 球會大讚「攻守一體」 符合現代足球邊後衛要求

再有港將效力中超豪門！北京國安昨（14日）於社交平台正式宣布簽入現港隊後衞茹子楠，茹子楠將身披21號球衣，代表北京國安出戰本賽季中超、亞冠及足協杯等多線賽事。 這名27歲港腳亦繼李志豪後，歷來第2名港將效力這支中超豪門。北京國安更在文章中大讚茹子楠「攻守一體」符合現代足球對邊後衛的要求。

現年27歲的茹子楠，出身於香港超級聯賽，曾效力東方等球隊。2022年轉會中超升班馬梅州客家，曾出戰的93場比賽，交出7球4助攻的成績單。但球會上季成績未如理想，來季降班中甲。茹子楠上月底表示將約滿離隊，而約滿後即獲北京國安招手 ，球會昨日於官方社交平台發文正式宣布簽入茹子楠，並且配文大讚 ：「茹子楠擁有充沛的體能，具備全場比賽高強度的上下往返能力。另外茹子楠具備不錯的腳法，能在跑動中送出落點精準的傳中球，且能利用速度和變向在邊路制造威脅。 符合現代足球對邊後衛『攻守一體』的要求。」