U23亞洲盃｜國家隊小將創歷史！中國U23首度晉身淘汰賽

足球世界
更新時間：21:57 2026-01-14 HKT
發佈時間：21:57 2026-01-14 HKT

國家隊小將創造歷史！中國U23周三晚憑將士用命，0:0成功悶和泰國U23，歷史性首度打入U23亞洲盃淘汰賽，8強將會面對C組首名的烏茲別克U23。

中國U23於沙特阿拉伯上演的U23亞洲盃賽一直表現不俗，賽前於D組排榜首，首兩仗分別悶和伊拉克及1:0小勝澳洲，因賽制小組同分先計對賽成績，故國家隊只要再拿1分即可肯定出線。

然而國家隊對泰國的小組最後一戰並沒刻意死守，射門11次僅比泰國少1次，當中效力青島西海岸的21歲門將李昊全場更作出4次撲救力挽狂瀾，助國家隊最終成功悶和泰國，肯定出線席位。

8強對烏茲別克

而D組同時間上演的另一場生死戰，澳洲在補時階段連入兩球，2:1反勝伊拉克，在最後一刻以6分升上榜首，令3戰1勝2和不敗手執5分的國家隊，只能屈居次名出線，但已是國家隊自2013年首屆U23亞洲盃起，參賽6屆以來歷史性首度殺入淘汰賽。國家隊8強對手是C組榜首出線的烏茲別克，後者以2勝1和不敗姿態晉級，兩軍將在當地時間周六下午2:30 （香港時間晚上7:30）爭奪4強席位。

