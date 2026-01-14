Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國足總盃｜格連活特「戴帽」 馬賽9:0狂數巴約晉級16強

足球世界
更新時間：15:56 2026-01-14 HKT
發佈時間：15:56 2026-01-14 HKT

「綠木」格連活特（Mason Greenwood）入球停不了！這位前曼聯「神童」周日在法國盃32強上演帽子戲法，協助法甲勁旅馬賽，作客以9:0狂數業餘球隊巴約輕鬆晉級。

半場領先3:0

面對實力懸殊的對手，馬賽今仗未有留手。上半場僅13分鐘，格連活特的前曼聯隊友安祖高美斯（Angel Gomes）便為球隊先開紀錄，揭開大屠殺的序幕。三分鐘後，咸特查奧爾（Hamed Traore）擴大比分。其後，格連活特在一次快速反擊中，於禁區右路以其招牌左腳射門得手，馬賽半場領先3:0。

下半場任隊長再入兩球

換邊後，馬賽領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）更讓格連活特戴上隊長臂章。這位24歲的英格蘭前鋒，亦不負所託，先在49分鐘門前近距離再入一球，其後更助攻隊友古里（Amine Gouiri）「梅開二度」，將比分拉開至6:0。比賽末段，前英格蘭U21國腳伊根萊利（CJ Egan-Riley）及前英超射手莫佩（Neal Maupay）亦先後建功。戰至比賽最後一刻，格連活特門前補射得手，完成其「帽子戲法」，為這場9:0大捷，劃上完美句號。

格連活特：只想為球隊贏獎盃

連同今仗的三個入球，格連活特今季在25次上陣中，已攻入了驚人的19球，狀態火熱。賽後，他表現得相當謙虛：「我只想幫助球隊贏得獎盃。入三球總是特別的，但今晚是關於團隊的。我們想在這項比賽中展示我們的決心，尤其是在看到巴黎聖日耳門（早前爆冷出局）發生了什麼之後。在盃賽中沒有容易的比賽，但我們確保以正確的心態去應對。」

