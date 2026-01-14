西甲｜艾比路亞揚言領皇馬奪取錦標 不擔心「鎮唔住」球星

艾比路亞（Alvaro Arbeloa）周二正式接替被辭退的沙比阿朗素（Xabi Alonso），以皇家馬德里教練身份在班拿貝球場亮相。他強調，皇馬這家球會的唯一目標，就是不斷贏得獎盃，而這亦將會是他執教皇馬的任務。艾比路亞又不擔心陣中球星唔聽話，因為自己曾是他們一員。

目標直指錦標

皇馬前任主帥沙比阿朗素曾豪言要建立一支「搖滾」（rock and roll）風格的球隊後，艾比路亞被問及他將會建立一支怎樣的球隊。對此，他給出了一個充滿「皇馬DNA」的答案：「這家球會就是關於贏，贏，再贏。這關乎於對贏得獎盃的苛求，以及填滿獎盃陳列櫃。這就是我們的指南。當我還是一名球員時，人們教曉我這些價值觀，而它們至今仍然存在，這才是最重要的。我們必須激勵我們的球迷，並填滿獎盃陳列櫃。這將是我每天的目標。」

不擔心管理巨星

有傳與陣中球星不和是沙比阿朗素被炒的原因之一，而艾比路亞對於管理陣中一眾巨星信心十足，他說：「這不是我擔心的事情。我認為我們有一支由偉大專業球員和極具天賦的足球員組成的陣容。我認為我們有一個很棒的更衣室，沒有人比球員們更渴望為皇馬贏得獎盃。我曾身在其中，我知道那種感覺，以及作為一名皇馬球員的責任。我知道那種感覺，他們必須享受，對自己要求苛刻，並努力工作。我在第一天已經看到了這一點，我相信能在我們第一場比賽中看到更多。」

不模仿摩連奴

艾比路亞曾經與名帥摩連奴合作，兩人關係很好，但他強調不會模仿摩帥執教方式：「我知道這個問題遲早會問！我還沒跟摩連奴說過話。能接受他的指導是我的榮幸，我和他關係很好，但我確實沒跟他交談過。他對我的影響很大，但我會做我自己艾比路亞。我不會害怕失敗，但如果我想成為摩連奴，那我肯定會慘敗。」

原班陣容足以爭冠

這位43歲的新帥，球員生涯有長達20年時間在皇馬度過。他強調，球隊目前擁有一支偉大的陣容，有信心很快可重拾正軌：「我們不要忘記，我們有球員贏過六次歐聯。這似乎很快就被遺忘了。這正是令皇家馬德里成為史上最佳球會的原因；皇家馬德里的青訓營又是世界上最好的，我對他們充滿信心。」