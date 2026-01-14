聯賽盃｜哥迪奧拿炮轟VAR執法不公 矛頭直指球證專業組主管韋比

曼城周二英格蘭聯賽盃四強首回合作客2:0擊敗紐卡素，藍月領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後卻怒火中燒，狠批VAR團隊判決標準不一，並將矛頭直指球證專業組（PGMOL）主管韋比（Howard Webb）。

入球被吹等足5分半鐘

事件的導火線發生在下半場，當時曼城翼鋒安東尼施美安（Antoine Semenyo）攻入一球，本可為球隊擴大領先優勢。然而，VAR介入後，經過了長達5分30秒的漫長等待，最終以夏蘭特（Erling Haaland）在組織攻勢時越位在先為由，將入球判為無效。這個漫長的等待，連紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）亦承認「太長」，但哥迪奧拿的怒火，顯然不止於此。

重提舊事 質疑判罰不公

賽後被問及施文約的入球是否應被判有效時，哥迪奧拿語帶諷刺地說：「這是一個好問題。我倒想知道，為何在十一月英超作客紐卡素輸1:2的那場比賽，VAR在60分鐘內，對科頓（Phil Foden）那個明顯的十二碼，連考慮都沒有？那場比賽20分鐘後，杜古（Jeremy Doku）又被一次難以置信的犯規侵犯。VAR都沒有介入。但今天，四個人（VAR團隊）卻無法作出決定。但紐卡素（在十一月）攻入的第二球，卻是完美的。」

哥帥:肯定韋比明天會打給我

這位西班牙名帥愈說愈激動，更重提上季足總盃決賽，水晶宮門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）在禁區外手球卻未被罰出場的舊事。哥帥續說：「我沒有說任何話，OK，沒關係。但事實是，我們沒有說出來。我敢肯定，Howard Webb明天會打電話給我（解釋）。差距是如此之小，但為何在那些時刻介入，而今天卻花了超過六分鐘。他們會打電話給我，向我解釋的。」哥迪奧拿的這番話，盡顯其對VAR判罰不一的極度不滿。