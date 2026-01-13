英超｜豪門主帥大變天 卡域克回巢出任曼聯看守領隊救火

據知情人士透露曼聯將於日內正式任命前紅魔中場卡域克（Michael Carrick）為看守領隊。該名人士續透露，卡域克英國時間周二早上已抵達卡靈頓訓練基地，將簽約執教至本季結束，接替上周被解僱的魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）。前英格蘭代表隊助教賀蘭（Steve Holland）亦將加入其教練團隊。

力壓蘇斯克查再掌帥印

卡域克曾於2021年在蘇斯克查被炒後短暫擔任曼聯看守領隊，當時三戰保持不敗。今次遴選中，他擊敗了同樣接受面試的蘇帥，與及其他前紅魔名將，包括暫代領隊費查（Darren Fletcher）和前荷蘭前鋒雲尼斯杜萊（Ruud van Nistelrooy）。卡域克唯一的正式領隊經驗是在2022至2025年間執教米杜士堡。

縱使經驗不及其他名帥，前隊友朗尼（Wayne Rooney）對卡域克有信心，認為後者能贏得更衣室尊重：「卡域克是一個很聰明的人，他上一次領軍時亦做得很好。」

甫上任即遇魔鬼賽程 首要任務帶球隊重返前四

曼聯目前在英超僅排第七，且已在聯賽盃及足總盃相繼出局，面臨連續兩季四大皆空。卡域克的首要任務是帶領球隊重返前四，保住歐聯參賽資格。但他上任即面臨地獄賽程，周六需主場迎戰次席的曼城，下周末更要作客榜首阿仙奴。

但即使卡域克上任後能夠達成球會給予的目標，英媒估計卡域克執掌曼聯的時間不太可能延續至下一季，球評家亦預料曼聯只是希望任命卡域克為看守領隊，以此爭取時間尋找艾摩廉的長遠替補人選。

自從艾摩廉上周在上任14個月後被炒，紅魔將踏入後費格遜時代的第七次重建，自費格遜（Sir Alex Ferguson）於2013年退休後，球會經歷了十多年的衰退，高層目前正在物色第七位正式領隊或主教練。艾摩廉是繼莫耶斯（David Moyes）、雲高爾（Louis van Gaal）、摩連奴（Jose Mourinho）、蘇斯克查和坦哈格（Erik ten Hag）之後，最新一位未能帶領球會重返英格蘭足球巔峰的主帥。