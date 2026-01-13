英足盃｜蘇保斯拉爾後腳送大禮惹爭議 史洛特:會同佢傾吓

利物浦中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），周一在足總盃第三圈對陣班士利的比賽中，以一記世界波為紅軍先開紀錄，但之後一次禁區內後腳傳球失襄送大禮令人更印象深刻，引來一眾名宿及對手領隊候利漢（Conor Hourihane）猛烈批評，紅軍主帥史洛特賽後表示會同蘇保斯拉爾檢討。

先轟世界波 再送「自殺式」助攻

今仗利物浦面對英甲的班士利，開賽初段蘇保斯拉爾在禁區外突施冷箭，皮球如炮彈般直飛龍門死角，為球隊取得領先。然而，這位匈牙利國腳之後上演了令人匪夷所思的一幕，在己方禁區內控球，在對方前鋒阿當菲臘斯（Adam Phillips）的緊逼下，竟選擇在龍門前以一記後腳將球向後傳，結果「撻Q」皮球停在空門前。菲臘斯衝前送球入網。

麥馬拿文：任何情況下都不應這樣做

蘇保斯拉爾這次「自殺式」的失誤，令一眾名宿為之震驚。前利物浦球星麥馬拿文（Steve McManaman）直斥：「在任何情況下，你都不應該嘗試這樣做。他可能在小時候，作為操場上最好的球員時，試過這樣做。但他以後不會再試了。」前英格蘭國腳尼史葛（Joleon Lescott）則直指，這是一個「傲慢的錯誤」。

領隊史洛特：我會找他談談

利物浦領隊史洛特（Arne Slot）賽後亦對其愛將的「奇怪選擇」表示不滿：「我認為，無論是在足總盃、聯賽盃、友誼賽，甚至是在訓練中，他都不應該這樣做。這是一個奇怪的選擇，我對此有我的看法，但我傾向於保留意見，並會就此與蘇保斯拉爾談談。」班士利領隊侯利漢亦對此表示失望：「如果對手是阿仙奴或車路士，他不會這樣做。對此感到有點失望。」