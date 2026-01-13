西甲｜皇馬炒沙比阿朗素 B隊教練艾比路亞接掌帥印

皇家馬德里周一晚突然宣布，與主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）達成「共同協議」，即時結束其不足八個月的短暫任期。球會隨即任命B隊教練、前皇馬名將艾比路亞（Alvaro Arbeloa）接掌帥印。

西班牙超級盃成最後稻草

這次突如其來的換帥，導火線是周日在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃決賽。皇馬在該仗以2:3不敵死敵巴塞隆拿，痛失錦標，成為壓垮沙比帥位的最後一根稻草。皇馬在聲明中表示：「皇家馬德里宣布，經球會與沙比阿朗素雙方共同協議，決定結束他作為一隊主教練的任期。」聲明中亦感謝了這位球會傳奇的貢獻：「沙比阿朗素將永遠擁有所有皇馬人的愛戴和欽佩，因為他是皇馬的傳奇，並一直代表著我們球會的價值觀。皇馬永遠是他的家。」

傳與雲尼斯奧斯等巨星鬧翻

自今年五月，帶著「德甲雙冠王」的光環，從利華古遜高調入主以來，沙比的皇馬生涯可謂舉步維艱。球隊在他的帶領下，表現一直未如理想，在西甲聯賽中，目前已落後榜首的巴塞隆拿四分。

更重要的是，西班牙媒體廣泛報導，沙比已失去更衣室的支持，他與陣中多名球星，包括雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）等人，均曾發生爭執。

前皇馬及國家隊隊友接手

新任主帥艾比路亞，與沙比一樣是前皇馬的功勳球員，兩人更是西班牙國家隊贏得2010年世界盃及兩屆歐國盃的隊友。艾比路亞自2020年起，便在皇馬的青訓學院執教，今年六月才剛接替魯爾（Raul Gonzalez）成為B隊教練，如今更上一層樓，接掌一隊帥印。