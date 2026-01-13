Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜利物浦4：1挫班士利 蘇保斯拉爾轟世界波 晉級第4圈將鬥白禮頓

更新時間：06:32 2026-01-13 HKT
發佈時間：06:32 2026-01-13 HKT

英格蘭足總盃第三圈賽事，利物浦主場以4：1擊敗英甲球隊班士利，順利晉級第四圈，將會迎戰白禮頓。紅軍中場蘇保斯拉爾先開紀錄射入精彩遠射，其後費林邦及域斯先後建功，艾基迪基亦在尾段鎖定勝局。

蘇保斯拉爾回傳失誤

班士利在晏菲路表現毫不怯場，開賽不足30秒便由基拿杜恩頭槌中柱，險些先開紀錄。利物浦隨後站穩陣腳，9分鐘由蘇保斯拉爾在25碼外勁射破網，為主隊打開紀錄。

班士利失球後未有退縮，多次威脅紅軍大門，門將馬馬達舒維利作出撲救。36分鐘，利物浦右閘的法林邦禁區內腳勁射入網，將比分改寫為2：0。但紅軍隨後出現罕見失誤，蘇保斯拉爾回傳失誤，菲臘斯把握機會射入空門，班士利半場追至1：2。

換邊後，紅軍中堅雲迪克射門中楣。戰至60分鐘，班士利曾有機會扳平，基利亞殺入禁區在蘇保斯拉爾防守下倒地，但球證未有判罰十二碼。

利物浦其後換入域斯、艾基迪基等加強攻守。84分鐘，域斯接應艾基迪基巧妙助攻彎射入網，為主隊穩住勝局。補時階段，兩人再次合作，由艾基迪基射成4：1。

利物浦最終以4：1過關，足總盃第四圈將作客白禮頓。

