英足盃｜曼聯小將利斯領紅牌後公開道歉！費查質疑球證判決

曼聯17歲小將利斯（Shea Lacey）的主場「地標戰」，最終卻以一張紅牌，在雨中黯然離場告終。這位被寄予厚望的年輕翼鋒，在周六足總盃主場對白禮頓的比賽末段，因沉不住氣而被罰下。賽後，他隨即在社交媒體上公開道歉，承認自己「令所有人失望」，並承諾會盡一切努力去彌補過錯。

曼聯於足總盃第3圈出局。法新社

韋碧克倒戈入波。法新社

利斯兩黃一紅被逐，賽後他發文向隊友和球迷道歉。法新社

費查領軍兩場1和1負。路透社

「我不應讓情緒控制自己」

利斯賽後公開道歉：「我想向我所有的隊友、職員和球迷道歉，我今晚令所有人失望了。我不應該讓我的情緒控制自己。我會盡我所能去把事情做好。」在球隊以1:2落後，並最終出局的劣勢下，利斯的紅牌無疑是雪上加霜。

費查力撐愛將 炮轟球證

然而，曼聯看守領隊費查（Darren Fletcher）曾在U18梯隊執教過利斯，賽後卻力撐其愛將，並將矛頭直指當值球證：「利斯的那張黃牌是荒謬的，相比起我們全場所受到的犯規，（那根本不值一提），最終導致那個小伙子犯錯並被罰下。對我來說，這是差劣的執法。」

費查亦承認，這次經歷對年輕的利斯而言，是一次寶貴的教訓：「他很失望，因為他在乎，他明白，他也知道他會從中學習。毫無疑問，他很有天賦。今天是一條陡峭的學習曲線，但我們相信利斯。他是我們最令人興奮的年輕新星之一，我肯定在奧脫福，他將來會有機會為此作出彌補。」