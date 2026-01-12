英超｜般奴X帳戶被黑客入侵發反英力士貼文 曼聯急發聲明籲勿互動 

曼聯隊長「B費」般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禍不單行！球隊剛在足總盃第三圈主場不敵白禮頓出局，其個人X帳戶隨即被黑客入侵，並貼上一條「讓我們脫離英力士」的貼文，事件令球會需緊急發表聲明，呼籲球迷切勿與該帳戶互動。

足總盃出局後即被入侵

黑客在入侵「B費」的帳戶後，行為極為猖狂。他們先後發布了關於德國女足球員艾莉莎·莉雯（Alisha Lehmann）及成人女星Bonnie Blue的粗俗帖文，其後更向最近人氣急升的16歲飛鏢「神童」列拿，發出「1V1」的挑戰。其中，一條關於「#Let's get rid of INEOS」（讓我們擺脫英力士）的帖文，更在網上如野火般蔓延，似乎暗示了黑客對球會新股東拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）及其英力士集團的不滿。曼聯球會發現事態嚴重後，立即發表聲明：「般奴費南迪斯的X帳戶已被入侵。支持者不應與任何帖子或直接訊息互動。」

曼聯近期諸事不順

然而，這份聲明似乎更激怒了該名黑客，他更以「B費」的帳戶，寸嘴地回覆球會的聲明：「F**k no way, I'll spread the word。」（冇可能，我會將呢個消息傳開去。）這次帳戶被入侵事件，發生在曼聯足總盃第三圈出局後僅數小時。該仗，「紅魔」在看守領隊費查（Darren Fletcher）帶領的第二場比賽中，於奧脫福主場以1:2不敵白禮頓，前青訓球員韋碧克（Danny Welbeck）更倒戈相向，攻入一球。