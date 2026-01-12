Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西超盃｜曼聯44年來首次本土雙料盃賽「一輪遊」 拉舒福特同日捧西超盃贈興

更新時間：14:52 2026-01-12 HKT
發佈時間：14:52 2026-01-12 HKT

正當曼聯於英格蘭足總盃第3圈出局，自1981-82球季以來首次於兩項本土盃賽「一輪遊」，被曼聯外借到巴塞隆拿的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford），同日隨巴塞於沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃決賽3:2力克死敵皇家馬德里捧盃，形成強烈對比。

後備上陣捧盃

今仗決賽，拉舒福特在83分鐘後備入替梅開二度的拉芬夏（Raphinha），上陣後表現活躍，在比賽末段曾有一次黃金機會，可惜射門斜出，未能為球隊錦上添花。此子被外借至巴塞後，至今上陣27次，攻入了7個入球，其中10次為後備上陣，表現漸入佳境。

傳巴塞欲買斷

隨著艾摩廉上周戲劇性地下台，外界一度揣測「福仔」在季尾租借期滿後，或有機會重返奧脫福。然而，據《The Athletic》報導，是曼聯高層決定要送走拉舒福特，故即使換帥亦無意收回「福仔」。而巴塞非常滿意「福仔」的表現，傾向觸發其合約中價值2600萬英鎊的買斷條款，將其永久收歸旗下。據稱，巴塞體育總監、前葡萄牙國腳迪高（Deco），已在沙特與「福仔」的經理人會面，商討其未來。

「福仔」：我想留在巴塞

這名英格蘭前鋒早前接受西班牙《體育報》訪問時，已公開「表忠」，表明希望留在巴塞：「這當然是我想要的，但這不是我努力奮鬥的唯一原因。我之所以這樣做，是因為我想贏。巴塞隆拿是一家夢幻般的球會，一家以勝利聞名的球會。我喜歡這種壓力。從我到達的那一刻起，我就感到受歡迎。我來這裏是為了幫助球隊贏得獎盃。」

