英超｜蘇斯克查、卡域克完成面試 曼聯料周一開會加快決定

曼聯於英格蘭足總盃出局，「替工」費查料已完成任務。曼聯將於周六迎來「曼市打吡」，據《天空體育》指曼聯將加快聘請看守領隊的流程，而候選人蘇斯克查和卡域克已經完成面試。

曼聯於足總盃第3圈出局。路透社

費查領軍兩場1和1負。路透社

蘇斯克查和卡域克已經完成面試。路透社

費查在今晨英足盃第3圈以1：2不敵白禮頓後表示：「明天早上（周一）我會到卡靈頓報到，目前我只知道這麼多，到時會有更多資訊。」他的「替工」任務料已完成，接下來的看守領隊人選，預計將是蘇斯克查和卡域克之間二選一。

今日開會討論

《天空體育》指兩人已經完成面試，其中卡域克的表現出色，但蘇斯克查的名聲亦不能忽視，特別是他在之前執教曼聯的戰績出色，曾領軍取得英超第2名以及歐霸殺入決賽。報道還稱曼聯會方周一將會開會，會議由足球總監韋確斯（Jason Wilcox）為首主導，討論卡域克與蘇斯克查之間誰較適合出任看守領隊。會方希望盡快做決定，以給予看守領隊在本周餘下時間，領軍備戰周六大戰曼城的英超賽事。