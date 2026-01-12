Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙超級盃｜衛冕巴塞隆拿3：2皇家馬德里 第16次捧盃

足球世界
更新時間：07:18 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:18 2026-01-12 HKT

巴塞隆拿與皇家馬德里今晨於西班牙超級盃決賽對壘，最終巴塞在這場「國家打吡」笑到最後。巴塞以3：2擊敗皇馬，將他們保持的西超盃奪冠紀錄改寫到16次。

拉芬夏為巴塞奠勝。路透社
拉芬夏為巴塞奠勝。路透社
巴塞贏得西班牙超級盃。路透社
巴塞贏得西班牙超級盃。路透社
麥巴比復出後備上陣。路透社
麥巴比復出後備上陣。路透社

上半場補時4分鐘內入3球

巴塞於上半場36分鐘打開紀錄，拉芬夏比洛尼左腳射地波，皮球於遠柱網仔入網。之後的上半場補時，兩軍於4分鐘內入3球；先是補時2分鐘，皇馬由雲尼斯奧斯祖利亞於左路個人突破，通完一名巴塞守衛「坑渠」後帶入禁區起腳破網，助皇馬扳平。補時4分鐘到巴塞入波，羅拔利雲度夫斯基接應柏迪的直線，妙射笠過出迎的皇馬門將泰拔高圖爾斯入網。補時6分鐘皇馬又扳平，一次右路角球攻勢，皇馬第一下頭槌攻門中楣彈出，還有干沙路加西亞補中。兩軍半場踢成2：2。

拉芬夏梅開二度

巴塞的奠勝球於73分鐘出現，拉芬夏於禁區頂起腳，省中皇馬守將改變方向，加上高圖爾斯的視線受阻，皮球於中間入網，個人梅開二度。皇馬於76分鐘換入傷癒復出的基利安麥巴比，加強攻勢。麥巴比在91分鐘被法蘭基迪莊鏟中無大礙，但迪莊因舉腳過高，直接紅牌被逐。少踢一人的巴塞在補時階段防線出線險象，但皇馬兩次攻門均被巴塞門將祖安加西亞沒收。巴塞最終以3：2擊敗皇馬，衛冕西班牙超級盃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
15小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
14小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
19小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
2小時前