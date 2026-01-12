西班牙超級盃｜衛冕巴塞隆拿3：2皇家馬德里 第16次捧盃

巴塞隆拿與皇家馬德里今晨於西班牙超級盃決賽對壘，最終巴塞在這場「國家打吡」笑到最後。巴塞以3：2擊敗皇馬，將他們保持的西超盃奪冠紀錄改寫到16次。

拉芬夏為巴塞奠勝。路透社

巴塞贏得西班牙超級盃。路透社

麥巴比復出後備上陣。路透社

上半場補時4分鐘內入3球

巴塞於上半場36分鐘打開紀錄，拉芬夏比洛尼左腳射地波，皮球於遠柱網仔入網。之後的上半場補時，兩軍於4分鐘內入3球；先是補時2分鐘，皇馬由雲尼斯奧斯祖利亞於左路個人突破，通完一名巴塞守衛「坑渠」後帶入禁區起腳破網，助皇馬扳平。補時4分鐘到巴塞入波，羅拔利雲度夫斯基接應柏迪的直線，妙射笠過出迎的皇馬門將泰拔高圖爾斯入網。補時6分鐘皇馬又扳平，一次右路角球攻勢，皇馬第一下頭槌攻門中楣彈出，還有干沙路加西亞補中。兩軍半場踢成2：2。

拉芬夏梅開二度

巴塞的奠勝球於73分鐘出現，拉芬夏於禁區頂起腳，省中皇馬守將改變方向，加上高圖爾斯的視線受阻，皮球於中間入網，個人梅開二度。皇馬於76分鐘換入傷癒復出的基利安麥巴比，加強攻勢。麥巴比在91分鐘被法蘭基迪莊鏟中無大礙，但迪莊因舉腳過高，直接紅牌被逐。少踢一人的巴塞在補時階段防線出線險象，但皇馬兩次攻門均被巴塞門將祖安加西亞沒收。巴塞最終以3：2擊敗皇馬，衛冕西班牙超級盃。