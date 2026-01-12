英足盃｜阿仙奴輪換10人反勝樸茨茅夫 馬天尼利連中三元

英格蘭足總盃第3圈，輪換10人的阿仙奴昨晚作客樸茨茅夫意外地先落後。但「兵工廠」最終憑加比爾馬天尼利連中三元，以4：1反勝晉級。

樸茨茅夫3分鐘開紀錄

樸茨茅夫於3分鐘打開紀錄，阿仙奴門將阿列沙巴拿加雖然擋出禁區頂的干拿卓別靈（Conor Chaplin）的射門，但皮球正好落在比梳普（Colby Bishop）面前，後者輕鬆補中。但阿仙奴很快就揭開反勝的序幕，先是8分鐘一次左路角球攻勢，門前一輪混戰後，最終樸茨茅夫的多素（Andre Dozzell）擺烏龍，阿仙奴扳平1：1。

阿迪達認為部分球員的個人表現水準以下。路透社

馬天尼利個人連中三元。路透社

阿仙奴4：1反勝樸茨茅夫。路透社

利物浦巴特利膝部重傷收咧

之後就是馬天尼利的表演時間。這名阿仙奴中場最近備受批評，原因是上場鬥利物浦時，他以為倒地的干拿巴特利詐傷「嘥時間」，用力再推倒對方；巴特利昨日證實膝部重傷收咧。而馬天尼利今場先在25分鐘攻入個人首球，今次是右路的角球，他在前柱接應頭槌破門，助阿仙奴反超前2：1。阿仙奴於43分鐘有馬度基射失12碼，半場仍以2：1領先。

阿仙奴3次憑角球入波

下半場51分鐘，馬天尼利接應加比爾捷西斯的右路傳中，在遠柱攻門破網。72分鐘，再次是右路角球，馬天尼利再次接應馬度基開出的角球，於前柱頭槌破門，完成「帽子戲法」，阿仙奴今場來自角球入波同樣是3球。最終阿仙奴以4：1反勝樸茨茅夫，晉級第4圈。

阿迪達：部分球員發揮水準以下

保持4線作戰的阿仙奴賽程頻密，領隊阿迪達今場輪換10人，他表示：「今場球員間的默契確有不足。己隊的戰術體系，要求球員保持極高的比賽節奏，但今天顯然未能達到。今場部分球員的個人發揮水準以下，特別是在技術層面上，未能有效化解對手的逼搶。面對這種情況，基本的技術處理必須比我們今天做得更好。較少上陣的球員清楚明白，陣中每個人都十分重要。我們正以行動證明這一點，每個人都有機會上陣。若要達成目標，球隊需要每一個人付出。」