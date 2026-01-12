英足盃｜曼聯不敵白禮頓出局 只餘1條戰線比去季少踢20場

曼聯於英格蘭足總盃第3圈出局。今晨是「紅魔」解僱魯賓艾摩廉後的第2場，主場迎戰白禮頓以1：2告負，費查領軍暫時錄得1和1負。曼聯今季只餘英超1條戰線，意味着今季只會踢40場，是自1914/15球季以來最少。

韋碧克倒戈入波

曼聯第一個較具威脅的攻門機會來自6分鐘的罰球，般奴費南迪斯短傳予旁邊的明奈，後者踩停皮球，B費衝前起腳燙遠柱，被白禮頓門將積臣史迪利撲出底線。但曼聯於12分鐘失守，白禮頓由倒戈曼聯的韋碧克於左路傳中，魯達的頭槌攻門雖被擋出，還有巴贊古達補中，客軍領先1：0。14分鐘曼聯險些再失球，門將辛尼拉文斯被力逼下，交波被韋碧克截到，但拉文斯回身救到韋碧克的單刀射門。曼聯半場落後0：1。

曼聯於足總盃第3圈出局。法新社

韋碧克倒戈入波。法新社

利斯兩黃一紅被逐，賽後他發文向隊友和球迷道歉。法新社

費查領軍兩場1和1負。路透社

利斯兩黃一紅

白禮頓於下半場64分鐘拉開比數，再次是韋碧克的射門，今次他接應巴贊古達的傳送，一控再起左腳抽上角，射破拉文斯十指關，白禮頓領先2：0。曼聯於85分鐘憑些斯高接應角球頭槌破網，追近至落後1：2。曼聯提升士氣加快進攻節奏之際，一盤冷水照頭淋；後備入替的小將利斯（Shea Lacey）於87分鐘領第一面黃牌，89分鐘被吹犯規後掉波洩憤，被球證出示第二面黃牌、兩黃一紅被逐。

今季只踢40場 自1914/15球季後最少

最終曼聯以1：2不敵白禮頓，於足總盃第3圈止步。曼聯繼聯賽盃不敵甘士比後，再次在盃賽亮相一戰便告負，是自1981/82球季後首次。另一個尷尬紀錄是，曼聯今季將是自1914/15球季後，全季比賽最少的一季。對比上季全季踢60場，曼聯今季盃賽全數出局、沒有歐戰，只餘英超這條唯一戰線，聯賽全季38場、聯賽盃1場、足總盃1場，今季只會踢40場。對上一次少波踢的賽季是2014/15球季，該季由於對上一季以第7名衝線而沒有歐戰，加上聯賽盃次圈出局，足總盃第6輪出局，全季共踢了44場；該季英超則最終以第4名完成。