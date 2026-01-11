英超│B費受夠曼聯亂局 魯賓艾摩廉被炒令去意更堅定
更新時間：16:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-11 HKT
英國《太陽報》報導，曼聯隊長般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes，簡稱B費)已經厭倦了球會所有的亂局和動蕩，本身已有離意的他，在主教練魯賓艾摩廉被辭退後，去意就更加堅定，將會在今夏離開紅魔，隊友們亦已知道其決定。
B費已受夠曼聯動蕩
B費在去年夏天一度接近離隊，但被時任主帥、葡萄牙同鄉魯賓艾摩廉挽留，最終續約留低。他在去年11月接受訪問時承認，對曼聯高層願意出售他感到「受傷」和「難過」，當時已對球會管理層不滿。這名31歲葡萄牙中場開季後繼續在場上貢獻所有，球隊近期亦一直守在前列，可是艾摩廉因為與足球總監韋確斯決裂而被炒，紅魔再次陷入風浪之中。
艾摩廉離隊令他對領導層更失望
消息人士向《太陽報》透露，艾摩廉離開令B費對曼聯領導層更失望，隊友們都知道他今次已決心離開：「隊中一些球員覺得B費已經受夠了。說實話，隊友們都不怪他。他總是全力以赴，自加盟以來一直都是球會最好的球員。沒有人想他離開，但如果他真的出來，隊友們都會理解。」
這位知情人士還指，金錢從來不是B費的考慮因素，他是一名純粹的足球主義者，所以離開都不會前往沙特阿拉伯掘金，而是繼續留在五大聯賽。
最Hit
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
2026-01-10 15:42 HKT
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
2026-01-10 09:00 HKT
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
2026-01-10 15:41 HKT