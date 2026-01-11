Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜車路士5：1查爾頓 新帥羅仙尼亞首演「是個好開始」

足球世界
更新時間：07:35 2026-01-11 HKT
發佈時間：07:35 2026-01-11 HKT

車路士今晨出戰英格蘭足總盃第3圈作客英冠的查爾頓，是新帥羅仙尼亞的首演。他帶領「藍戰士」以5：1大勝，晉級第4圈。

車路士作客5：1挫查爾頓。路透社
安素費南迪斯射入12碼埋齋。路透社
車路士新帥羅仙尼亞首演「是個好開始」。路透社
車路士晉級足總盃第4圈。路透社
車路士於上半場補時4分鐘打開紀錄，祖列爾哈圖的勁射，直飛門將的右上角入網，助球隊領先1：0完半場。藍戰士於50分鐘增添紀錄，保拿洛迪開出右路罰球，艾達拉比奧約前柱跣入。查爾頓則於57分鐘追近比數，一次左路角球，第一下頭槌攻門被車路士門將菲臘佐真遜精彩飛撲救出，查爾頓憑利亞本補中，追成1：2。但車路士之後連入3球，先是62分鐘馬克基奧近門補射入網，91分鐘柏度尼圖於禁區邊起腳射近柱破網，最終於94分鐘由安素費南迪斯射入12碼埋齋。最終車路士以5：1大勝查爾頓，晉級足總盃第4圈。

羅帥：好開局打下良好基礎

首次領軍的羅仙尼亞賽後表示：「是個好開始。第一球出現的時間點相當關鍵，查爾頓的防守非常穩固。我一開始便講過，麾下質素卓越，這個好開局打下了良好的基礎，但目前還未到可以沖昏頭腦的時候。未來兩個月的賽程非常緊密，但過去48小時的進展令我十分欣慰，球員對戰術指令的接受程度很高。如果我們能保持這樣的態度繼續努力，我對未來非常感到興奮。」車路士下一場將於周三深夜的聯賽盃4強首回合，主場迎戰阿仙奴。

