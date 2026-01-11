非洲國家盃｜科特迪瓦衛冕失敗 沙拿傳射建功助埃及殺入4強

非洲國家盃8強大戰，由衛冕的科特迪瓦硬撼穆罕默德沙拿領軍的埃及。沙拿今場有「士哥」，助球隊以3：2擊敗科特迪瓦，殺入4強。

科特迪瓦衛冕失敗。路透社

沙拿為埃及射成3：1。路透社

埃及將與塞內加爾爭入決賽。路透社

埃及於4分鐘便打開紀錄，效力曼城的馬穆殊接應直線，壓過敵軍守將後，單刀燙遠柱，射破科特迪瓦門將科法拿的十指關。埃及於32分鐘拉開比數，沙拿開出右路角球，拿美拉比亞（Rami Rabia）接應頭槌破網，助球隊領先至2：0。科特迪瓦於40分鐘追近比數，一次左路角球旗附近的角球，前柱科特迪瓦球員頭槌跣後攻門，門前的埃及守將法圖（Ahmed Fatouh）將皮球撞入己隊大門。

埃及與塞內加爾爭入決賽

半場領先2：1的埃及，於下半場52分鐘再次拉開比數，沙拿接應左路傳送，力壓敵衛射成3：1。科特迪瓦於73分鐘又再追近比分，效力曼聯的阿密特迪亞路開出右路角球，門前接應的隊友的第一下攻門被埃及門將舒尼維反應快擋出，但科特迪瓦有杜埃近門補射，追成2：3。但科特迪瓦最終無法再增添紀錄，以2：3不敵埃及，衛冕失敗。埃及則殺入4強，周三將與塞內加爾爭入決賽。