港超聯｜新年首戰大演入球騷 大埔3:2險勝九龍城開個好頭

更新時間：19:50 2026-01-10 HKT
發佈時間：19:50 2026-01-10 HKT

港超聯昨日放假後再續戰火，由大埔主場迎戰九龍城，大演入球騷，上半場大埔在陳肇鈞率先破網下，被九龍城的雷仙奴和姜浚賢先後建功反超2:1，好在大埔下半場先有杜國榆扳平再有馬卡雷拿「埋齋」，助大埔3:2反勝九龍城。

大埔3:2險勝九龍城 新年首戰大演入球騷

周六上演新年後首戰，由大埔主場迎戰九龍城，一開波雙方就攻勢不斷，在13分鐘由伊高沙托尼開出角球造成門前混戰，門前的陳肇鈞把握門將倒地，頂入空門為大埔先開記錄打成1:0，但隨後32分鐘九龍城立即還以顏色，雷仙奴把握大埔失誤攔截後，突破進入禁區勁射破網追成1:1，其後38分鐘大埔有扳平機會，馬卡雷拿接應李家豪傳中，立即起跳車身窩利可惜被袁皓俊撲出，44分鐘九龍城發起反擊快攻，卡朗橫傳予姜浚賢，後者之後冷靜應對燙射破網反超成2:1返回更衣室。

易邊後，大埔換入添姆高夫斯基等進攻火力後，攻勢明顯再有增加，在63分鐘就有伊高沙托尼傳中後造成禁區混戰，後備入替的杜國榆把握機會頂入，為大埔追成2:2平手，之後大埔亦持續對九龍城禁區施壓，在80分鐘費蘭度罰球開入禁區，左路埋伏的馬卡雷拿加速上前，在無人看守下門前射入，助大埔反超3:2鎖定勝局，為新一年開個好頭。

 

記者/攝影：魏國謙

