英超│阿密特迪亞路為艾摩廉落台難過 「我們的關係就如父子」

曼聯上周辭退領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)後，沒有球員公開接受訪問，正隨科特迪瓦參加非洲國家盃的阿密特迪亞路(Amad Diallo)就開腔提及舊帥，直言對他下台感到非常難過，並指兩人的關係就像父子一樣，給了他很多建議，並讓他盡展所長。

迪亞路為艾摩廉離任難過

阿密特迪亞路是魯賓艾摩廉帶領曼聯時期最受重用的球員之一，是球隊的正選右翼衛，上季各賽事共有11球10助攻，今季亦有2球3助攻。對於恩師艾摩廉被解僱，迪亞路矢言相當難過：「這是一個沉重的話題。我很難過，因為他給我更多曝光度，他是讓我有更多機會為曼聯出場的教練。我非常傷心，我甚至給他傳送訊息，感謝他為我做的一切。」

迪亞路：「我們情同父子」

同時迪亞路指他和艾摩廉的關係猶如父子：「我們關係非常好，幾乎像父子一樣。他理解我，給我很多建議，也讓我自由地踢球。這非常不幸，但這就是生活，這就是足球，要必須適應。」