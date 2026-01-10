西甲│巴塞隆拿想買斷拉舒福特 願支付3000萬歐羅

據西班牙媒體《零點電台》報導，巴塞隆拿對借將拉舒福特(Marcus Rashford)的表現十分滿意，打算在借用期滿後買斷他，在資金並不充裕的情況下，仍會向紅魔支付3,000萬歐羅的買斷費用。

巴塞認為買斷拉舒福特會是成功引援

拉舒福特今季借用到巴塞隆拿後，26場各賽事收錄7球11助攻，近期表現雖然有所回落，其正選席位亦被傷瘉復出的拉芬夏比洛尼搶走，但消息指球會滿意他在邊路的突破能力，無論正選或後備出場，都可以可靠地改變比賽節奏。同時球隊對他對迅速適應西班牙足球感到欣賞，經討論後覺得買斷他將會是體育層面上成功的引援，所以決定在資金並不充裕的情況下，仍會撥出3,000萬歐羅的資金買斷。

消息指巴塞會買斷拉舒福特。法新社

巴塞認為買斷拉舒福特，會是成功的引援行動。法新社

拉舒福特無意回歸紅魔

而另一間西班牙媒體《每日體育報》就指，就算不重用他的魯賓艾摩廉已離開曼聯，拉舒福特仍然傾向在借用期滿後留在巴塞，不想返回曼聯。