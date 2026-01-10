英超│3位昔日隊友變對手 蘇斯克查、卡域克、費查爭做看守主帥 帶曼聯到季尾

正在揀選看守主帥領軍至季尾的曼聯，周四已和前球會中場卡域克會面，聆聽他就未來5個月的計劃；周六再與舊將和舊帥蘇斯克查面談，了解他如果接手後的部署。而暫時領軍的U18教頭費查，據報亦希望想繼任留任，帶隊完成餘下賽季。3位昔日紅魔隊友化身成對手，爭奪曼聯的臨時帥位。

卡域克已經和曼聯高層會面

曼聯在上周一辭退主教練魯賓艾摩廉，安排U18教練費查暫時接手球隊，消息指球會正尋找資深看守教頭領軍至季尾，今夏再正式命任新主教練肩負重組球隊的工作。紅魔管理層屬意任命熟悉球隊內部運作的人士帶隊過渡至季尾，鎖定了卡域克及蘇斯克查。曾效力球會12年的卡域克，周四已和高層見面，闡述對於未來5個月的計劃。他之前曾在蘇斯克查任教紅魔時出任教練團成員，亦在後者被解僱後做過3場看守主帥，取得2勝1和的成績。

卡域克周四已和曼聯高層會面。路透社

蘇斯克查(左)當年執教曼聯時，卡域克(右)是其助教。路透社

蘇斯克查周六面談

至於蘇斯克查已和曼聯高層進行一次非正式的視像會談，他在周四於挪威出席好友、前挪威國家隊教練夏利迪的喪禮後，已啟程前往曼徹斯特，在周四與領導層進行正式會面，解接手後的部署。此子於2018年12月在摩連奴被炒後，回歸球會出任看守教頭，因領軍表現出色轉正，可是於21年尾成績不濟離隊，消息指他今次非常渴望可以再次幫助舊會，對薪金不會有任何要求。

曼聯周六與曼聯領導層面談。路透社

蘇斯克查希望回歸曼聯，不介意待遇條款。路透社

費查想繼續留任至季尾

至於費查獲球會安排短暫接手，帶隊踢2場比賽，包括上周中英超快車作客般尼，以及周日英格蘭足總盃第3圈主場鬥白禮頓，之後就重返青年軍，下周英超主場對曼城由看守主帥接手。然而消息人士指費查希望繼續留任，帶隊至季尾，向外界展示領軍能力，與兩位昔日隊友蘇斯克查及卡域克爭帥位。

據報費查想繼續留任，帶隊至季尾。路透社

舒利亞：請返蘇斯克查好奇怪﹗

對於3人之爭，前英格蘭射手舒利亞認為不應該由蘇帥接手：「請蘇斯克查回來執教，是相當奇怪的任命。請卡域克和費查，我都理解，但讓一位被球會解僱的人士回歸，真的無法理解。當初球會辭退他，肯定是有原因的。」