非洲盃│喀麥隆不敵摩洛哥8強止步 麥比奧莫將回歸曼聯 趕及出戰曼市打吡

周五非洲國家盃8強，喀麥隆0:2不敵東道主摩洛哥，無緣準決賽。這賽果對曼聯絕對是好消息，皆因鋒將麥比奧莫(Bryan Mbeumo)出局後將會歸隊，預計可以趕及在下周六英超曼徹斯特打吡主場大戰曼城時為球隊候命，加強攻力。

喀麥隆2球完敗予摩洛哥

面對實力強橫的摩洛哥，喀麥隆大部份時間捱打，全場僅得4次射門，悉數未能命中目標，同時又未能阻止敵將巴謙戴亞斯和沙巴利於上下半場各入一球，最終淨吞兩蛋，今屆非洲盃旅途於8強告一段落。

麥比奧莫料可趕及出戰曼市打吡

隨住球隊出局，麥比奧莫將會重返曼聯報到，預計可以趕及在下周六主場對曼城的曼市打吡中候命上陣，增強球隊的攻力。這名26歲鋒將今季英超共入6球，是球隊聯賽首席射手，他因為出戰非洲盃而缺席了5場聯賽，紅魔在這5仗中僅入6球，只有1勝3和1負的成績，其回歸無疑是極大的強心針。

麥比奧莫將會歸隊，預計可趕及在下周曼市打吡上陣。路透社

麥比奧莫今季英超累積6球，是曼聯的首席射手。路透社

