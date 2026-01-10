英足盃│域斯咸互射12碼淘汰諾定咸森林 班主「死侍」帶媽媽入場觀戰

周五英格蘭足總盃第3圈，英冠球隊域斯咸(Wrexham)主場越級挑戰鬥英超諾定咸森林，在法定時間賽和3:3，加時再無進帳下，最終互射12碼贏4:3，爆冷晉級。該隊的明星班主「死侍」主演賴恩雷諾斯(Ryan Reynolds)攜同家人入場為球隊打氣，並親眼見證愛隊以下犯上都十分興奮，球隊領隊柏堅遜矢言「死侍」在回程航班上肯定會小酌慶祝。

法定時間賽和3:3

面對收起大部份主力的森林，域斯咸把握機會於上半場由卡卡斯和奧利華拉夫邦各入一球，帶著2球優勢返回更衣室。客軍半場一口氣換入3名主將，由伊戈捷西斯射成1:2，域斯咸之後由守將多明尼希恩建功，再次取得2球的領先優勢，但森林藉翼鋒赫臣奧杜爾梅開二度，法定時間追成3:3。雙方於加時沒有進帳，需互射12碼分勝負，主隊在第2輪雖有老將占士麥堅恩宴客，但其餘4人均中鵠，反觀森林有入球功臣伊戈捷西斯和鋒將奧馬利赫捷臣未能命中，域斯咸最終於極刑大戰贏4:3，超級挑戰成功。

賴恩雷諾斯賽前入球場拔草

2021年與《神話任務》男星Rob McElhenney聯手收購域斯咸的賴恩雷諾斯，入主將來不時現身觀賽，後者今場亦攜同家人到場支持球隊，更一如以往在賽前走到球場拔起一些草帶走，之後走上看台觀賽，見證球隊爆冷淘汰森林後，都十分興奮。

「死侍」首次帶媽媽入場觀賽

域斯咸領隊柏堅遜矢言「死侍」好享受比賽：「我在賽前與他對話，很開心見到他和他的家人。我知道他的媽媽都在場，這是她首次入場，所以這是特別的時刻，希望他們享受比賽。我相信他們在回程航班上，會品嘗美酒慶祝。」柏堅遜續指在聖誕快車後與一支英超球隊踢到加時，真的不容易，很開心可以淘汰森林，球隊一直為這樣的大日子裝備好自己。