英超│利物浦有意斟介「爭議前鋒」 斥資8,700萬鎊求購直接取代沙拿

利物浦為了進一步加強攻擊力，據報有意簽下馬賽的「爭議前鋒」格連活特，將這名前曼聯鋒將帶回英超。知情人士透露紅軍相中了他的多面性和潛質，並希望以他為穆罕默德沙拿的直接替代品，願意出價高達8,700萬鎊求購。

紅軍願出價8,700萬鎊

格連活特於利物浦死敵曼聯出道，為球會上陣129次，攻入35球。然而他在2022年涉嫌強姦及襲擊當時仍未結婚的女友被捕，1年後被徹消控罪，但他仍無法留在英格蘭球壇，先借到西甲基達菲取得不俗表現，2024年夏天永久轉會馬賽，為這支法甲豪門上陣59次，收錄37球10助攻，今季已攻入16球。

格連活特今季已為馬賽攻入16球。路透社

格連活特今季已為馬賽攻入16球。路透社

格連活特得到利物浦青睞。路透社

格連活特得到利物浦青睞。路透社

視格連活特直接取代沙拿

據西班牙媒體《Fichajes》報導，利物浦十分欣賞這名「爭議前鋒」，計劃向馬賽求購。知情人士透露，紅軍認為他無論出身背景、年紀、發展潛力、進攻多樣性和已展示的入球鹿力，都非常適合球隊，願意出價高達8,700萬鎊。同時報導指紅軍認為他可以直接取代33歲並有離意的穆罕默德沙拿，成為球隊未來的鋒線領軍人物。

格連活特在曼聯出道，成為利物浦羅致他的障礙。路透社

格連活特在曼聯出道，成為利物浦羅致他的障礙。路透社

利物浦願意出價8,700萬鎊。路透社