今季英超已經完成21輪，最運滯的球隊就是曼聯，共有15次射門中眉中柱不入，場均高達0.71次，比起第2名的紐卡素多2次。而中眉中柱次數最多的球員，就是曼聯中場兼隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)，較第2名的艾寧夏蘭特多4次。

曼聯15次冠絕群雄

據統計，今季英超中柱中眉次數最多的球隊，就是21輪有15次的曼聯，場均0.71次，這數字是他們去季全季的總和。他們今季共有36個入球，如果這15球全部變成士哥，總入球數就會升班51球。中眉中柱第2多的球隊，是13次的紐卡素；水晶宮和阿士東維拉以10次並列第3位；利物浦、愛華頓、曼城和車路士就以9球並列第5位。而中眉中柱次數最低的球隊，就以1次的韋斯咸。

曼聯今季英超15次中眉柱，冠絕各隊。路透社

B費最黑仔5次中眉柱

球員方面，B費最黑仔共5次中眉中柱；曼城射手艾寧汞蘭特就以4次排第2；3次有7位球員，包括紅魔鋒將馬菲奧斯根夏，他和B費合共8次，佔球隊超過一半。