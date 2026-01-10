周末睇波手冊｜車路士曼聯足總盃齊拼新帥首勝 熱刺硬撼維拉爭出線振軍心

為期14日的英超聖誕快車正式結束，列強本周末轉戰英格蘭足總盃爭奪出線資格，近五戰只得一勝的熱刺今戰硬撼高居第三的阿士東維拉，熱刺勢要直取維拉出線之餘兼一振軍心，曼城更有剛轉會的施美安(Antionie Semenyo)或迎來藍月首秀，另一邊箱曼聯車路士新一年齊換帥，2位新主帥齊拼首勝。

熱刺劍指直取維拉一振雄風 施美安迎曼城首秀

新一輪英格蘭足總盃本周末開踢，熱刺今輪立即便要硬撼最近勢頭正旺的維拉，熱刺今次聖誕快車表現並不如意，首場擊敗水晶宮後先後悶和新特蘭，上仗對般尼茅夫更被已轉投曼城的施美安射入絕殺球以2:3落敗，近五場僅收1勝積分榜排到14，反觀對手維拉近5場只輸榜首的阿仙奴，上仗和水晶宮打和後5戰收3勝1負1和，快車完結後亦高居第三，今場為拼出線2隊交手必然會上演一場大戰。

施美恩或迎在藍月的首戰。路透社

剛轉會的施美安或迎來藍月首秀。曼城X圖片

另外值得一提是曼城對英甲球會的埃克塞特一戰中，有望看到上述提到剛從般尼茅夫轉投曼城的施美安，今場或有望為藍月首次披甲上陣，值得期待此子在曼城能踢出怎樣的表現。

車仔曼聯齊換領隊 力拼一勝賀新帥

剛踏入2026年最大的事件必然是車路士和曼聯齊與主教練宣佈分手，馬列斯卡(Enzo Maresca)同艾摩廉(Ruben Amorim)齊齊走人，車仔日前宣佈由英籍主帥羅仙尼亞(Liam Rosenior)接手，今仗有望正式執掌兵符迎首戰，作客對英冠球會查爾頓望取一勝示能力。而紅魔方面在艾帥離任後，由費查(Darren Barr Fletcher)擔任暫代主帥一職，上戰首戰便悶和般尼，今仗主場對白禮頓必然主力出擊，向管理層證明其執教能力。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上11:00 足總盃 曼城 對 埃克塞特 Now652台

晚上11:00 足總盃 紐卡素 對 股尼茅夫 Now651台

深夜1:45 足總盃 熱刺 對 亞士東維拉 Now651台

深夜4:00 足總盃 查爾頓 對 車路士 Now652台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

深夜0:30 足總盃 曼聯 對 白禮頓 Now651台

深夜0:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 禾夫斯堡 Now639台