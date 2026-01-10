Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│傳曼聯對新帥2大要求 踢漂亮足球+有英超經驗 球迷：得普斯迪高古勝任

足球世界
更新時間：08:30 2026-01-10 HKT
發佈時間：08:30 2026-01-10 HKT

曼聯辭退魯賓艾摩廉後，提升U18教頭費查暫時領軍，並尋找一位資深看守主教練帶隊到季尾，夏天再聘請長遠接班人。消息指紅魔對新帥有兩大要求，首先要踢到漂亮的進攻足球，其次是要有英超經驗，網民隨即表示只有一人可以勝任，就是前熱刺教頭普斯迪高古(Ange Postecoglou)。

要漂亮足球+有英超經驗

意大利轉會專家羅馬諾引述球會中人的情報，指曼聯已確定選擇一位看守主帥帶隊到季尾，呼聲最高是舊將兼舊帥蘇斯克查，期間會尋找下一位正印教頭，到今年6月或7月正式接手球隊。羅馬諾指曼聯對新帥有兩大要求，首次是可以踢出漂亮的進攻足球，這是關鍵部份，要重拾紅魔的DNA；其次是要有英超經驗，因為球隊想能夠立即有效果，並且要在短時間內取得好成績，知道球迷們已等了很久，不容許再失敗，所有一定要有英超經驗。

網民一致推舉普斯迪高古

消息指現任英格蘭主教練杜曹，以及馬賽教頭迪沙比都是目標之一，但網民指兩人的踢法未夠漂亮，一致認為只有一人可以符合上述兩項要求，就是去季帶領熱刺取得歐霸冠軍的普斯迪高古，大家都指紅魔與普帥是天作之合。當然普斯迪高古有前無後的打法，真的極具娛樂性，但成績就不敢恭維。

曼聯揀新帥要求踢得漂亮和有英超經驗，網民一致推舉普斯迪高古。路透社
普斯迪高古有前無後的踢法，十分具娛樂性。路透社
