曼城周五宣布簽下般尼茅夫翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)，雙方簽約5年半至2026年夏天，轉會費據報為6,500萬鎊。這名26歲鋒將揀選了藍月經典號碼42號，此號碼對上一位主人是耶耶托尼，他效力球會8年贏得3個英超冠軍。

施美安與曼城簽約5年半

安東尼施美安傳加盟曼城多時，交易終在周五落實，彼此簽約5年半，據報藍月向般尼茅夫支付6,500萬鎊的解約金。這名在今季英超收錄10球3助攻的翼鋒喜言：「我很榮幸加盟曼城。球隊近年制定了最高標準，擁有世界級球員、世界級設施，還有歷來最偉大領隊之一哥迪奧拿。我一直希望持續進步，現時轉投這支球隊，真的非常合適。我相信，我最好的足球表現將會到來。」

安東尼施美安與曼城簽約至2026年。曼城官方圖片

施美安揀了經典42號球衣。曼城官方圖片

施美安表示榮幸加盟曼城。曼城官方圖片

施美安在眾多豪門中揀了曼城。曼城官方圖片

著42號球衣

而施美安選擇了42號球衣，是藍月隊史其中一個經典號碼。42號對上一位主人是耶耶托尼，後者於2010至18間效力曼城，期間取得3個英超冠軍、兩個聯賽盃，足總盃和社區盾各一個。