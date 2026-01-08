英超｜英格蘭傳奇奇雲基瑾患癌入院治療 各方送上祝福

英格蘭球壇周三傳來令人震驚的消息。前英格蘭國家隊領隊、利物浦及紐卡素傳奇球星奇雲基瑾（Kevin Keegan），證實被診斷出患上癌症，現已入院接受治療。消息傳出後，整個英國球壇為之震動，一眾舊東家、隊友及球迷紛紛送上祝福，希望這位74歲的傳奇能早日戰勝病魔。

英格蘭名宿奇雲基瑾(右)證實患癌。美聯社

腹部不適入院 證實患癌

據奇雲基瑾的家人發表的聲明稱，他早前因持續的腹部不適症狀而入院，作進一步檢查。聲明中說：「這些檢查結果顯示，他被診斷出患有癌症，奇雲基瑾將會為此接受治療。奇雲基瑾感謝醫療團隊的介入和持續護理。在這個困難的時刻，家人請求外界給予私隱，並將不會再作進一步評論。」

「國王」有難 球壇送上祝福

消息傳出後，奇雲基瑾曾效力及執教的球會，以及一眾球壇名人，均在社交媒體上送上祝福。紐卡素球會發言人表示：「我們的前球員兼領隊，奇雲基瑾將在被診斷出癌症後接受治療…『國王奇雲』，我們與你同在，希望你早日完全康復。」

利物浦球會亦表示：「利物浦球會及『永遠的紅軍』的每一個人的思念和支持，都與奇雲基瑾同在。」

英格蘭傳奇射手舒利亞（Alan Shearer）在X上分享了相關消息，並附上一個祈禱的符號。曼城球會亦留言道：「在此刻，向奇雲基瑾和他的家人送上我們的力量和愛。」

曾兩奪金球獎

奇雲基瑾是英國足球史上最偉大的球員之一。他在效力利物浦期間，贏得了三次頂級聯賽冠軍、兩次歐洲足協盃、一次足總盃及一次歐冠盃。個人榮譽方面，他更曾兩次榮膺歐洲金球獎，是至今唯一能達成此成就的英格蘭球員。