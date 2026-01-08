英超｜曼城三連和爭標受挫 1：1白禮頓

曼城再失分，爭標路受挫。「藍月」今晨主場迎戰白禮頓，有艾寧夏蘭特射入12碼開紀錄，但最終被白禮頓以1：1扳平。曼城連和3場，賽後以43分鐘續居次席，落後阿仙奴5分兼踢多場。

曼城於8分鐘險些失守，卡迪奧盧單刀起腳，被當拿隆馬封走。38分鐘謝利美杜古在左路殺入禁區，被白禮頓的迪亞高高美斯踢跌，經VAR翻看後，曼城獲得12碼。夏蘭特操刀，門將捉錯路，曼城於41分鐘開紀錄，領先1：0完半場。

曼城三連和。路透社

夏蘭特入12碼，但末段大好機會未能把握。路透社

三笘薰為白禮頓扳平。路透社

白禮頓高美斯空門失機

下半場曼城有黃金機會，46分鐘前場緊逼得手，貝拿度施華於禁區內截得皮球，巧妙扣過守衛後起腳，但皮球中柱彈出。白禮頓大難不死，更於60分鐘扳平，三笘薰於禁區邊起腳，射破當拿隆馬的十指關。70分鐘白禮頓再有黃金機會，三笘薰於左路橫傳，過了出迎的當拿隆馬，接應的迪亞高高美斯唯一任務是射入空門，但他掃把腳射門撞到自己後踭，令攻門偏離目標。轉個頭到曼城的攻勢，夏蘭特於75分鐘接應角球頭槌，被卡迪奧盧護空門。81分鐘曼城再次在白禮頓禁區逼搶得手，夏蘭特無人看管下起腳，被白禮頓門將華布根沒收。

落後阿仙奴5分兼踢多場

最終曼城以1：1賽和白禮頓，英超3連和，賽後以13勝4和4負得43分，續排次席。他們落後榜首的阿仙奴5分，兼且踢多一場。白禮頓則以7勝8和6負得29分，排在第11位。