英超｜曼聯炒教練後首戰2：2般尼 些斯高梅開二度

曼聯日前解僱魯賓艾摩廉，今場英超作客般尼由費查領軍，先落後下憑些斯高梅開二度一度反超前。但「紅魔」最終以2：2賽和般尼，賽後以32分排在第7位。

希雲擺烏龍

曼聯的正選名單對比上場只有1個調動，就是以復出的般奴費南迪斯代替守將約羅，這名隊長今場上陣60分鐘並貢獻1個助攻；美臣蒙特、哈利馬古尼和明奈均傷癒先列後備。紅魔13分鐘失守，般尼守將巴斯咸菲利斯左路傳中，曼聯的艾登希雲伸腳攔截時改變皮球方向，笠入己隊大門；般尼這個入球計作希雲的烏龍球。

般尼2：2曼聯。路透社

B費復出踢60分鐘，有1次助攻。路透社

曼聯炒教練後首戰，和波收場。路透社

些斯高梅開二度。路透社

曼聯一次食詐糊 兩次被護空門

27分鐘，禁區頂的罰球B費輕輕斬向遠柱，卡斯米路頭槌二傳，根夏門前頭槌攻門，但被咸菲利斯護空門。緊接的角球利辛度馬天尼斯近門射入，但他侵犯基爾獲加在先，曼聯「食詐糊」。43分鐘，些斯高於12碼點附近的頭槌，被般尼門將杜巴夫卡飛身撲出。上半場補時1分鐘，多古接應B費直線，「Chip射」笠過門將，但被敵軍守將護空門。

利斯遠射中楣

半場落後1球的曼聯，下半場憑些斯高梅開二度，一度反超前。先是50分鐘，些斯高接應B費的直射第一時間起腳射破杜巴夫卡的十指關。再來是60分鐘，些斯高接應多古的左路傳中，第一時間撞射入網。但曼聯於66分鐘再失守，查頓安東尼於右路扣大位起左腳，射破拉文斯的十指關。曼聯及後最有威脅的埋門，來自後備上陣的小將利斯，他於85分鐘在K角位起腳但皮球中楣彈出。最終曼聯作客以2：2賽和般尼，以8勝8和5負得32分，排在第7位。般尼則以3勝4和14負得13分，續排尾二。