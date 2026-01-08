Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施美安轟絕殺球完美告別 熱刺頹勢未止兩將到場邊安撫球迷

足球世界
更新時間：06:44 2026-01-08 HKT
發佈時間：06:44 2026-01-08 HKT

安東尼施美安在般尼茅夫有個完美結局。他帶領球隊今晨於英超主場迎戰熱刺，95分鐘射入絕殺球，助球隊以3：2破敵。完場後熱刺的祖奧包連夏和雲迪雲走到場邊，與不滿球隊表現的球迷理論。

包連夏倒掛一度扳平

熱刺於5分鐘憑馬菲斯泰爾先開紀錄，但之後連失兩球。般尼茅夫於22分鐘，有艾雲尼爾臣接應右路傳中頂入，36分鐘有高洛比接應馬高斯辛尼斯的二傳，近門破網為主隊反超前2：1完半場。熱刺於78分鐘扳平2：2，入球來自包連夏的倒掛金勾。

熱刺近12場英超只贏兩場。路透社
熱刺近12場英超只贏兩場。路透社
伊拉奧拿證施美安已踢完最後一場。路透社
伊拉奧拿證施美安已踢完最後一場。路透社
施美安絕殺熱刺，完美告別般尼茅夫。路透社
施美安絕殺熱刺，完美告別般尼茅夫。路透社
施美安即將轉投曼城。路透社
施美安即將轉投曼城。路透社

伊拉奧拿證施美安將離隊

但今場的主角是施美安，他於95分鐘在K角位附近起射，射破熱刺門將維卡里奧的十指關，助球隊以3：2絕殺熱刺。般尼茅夫11場不勝告終，賽後以6勝8和7負得26分排第15。領隊伊拉奧拿賽後證實這是施美安的最後一戰：「看來是，沒錯，體測，以及一些的程序已在進行。我不希望失去他，但我相信這是他在己隊的最後時刻。」施美安即將轉投曼城。

包連夏：理解球迷不滿

熱刺則於過去12場英超僅得2勝，賽後以7勝6和8負得27分排在第14位。球迷對球隊的表現表示不滿，熱刺的包連夏和雲達雲在完場後走到場邊安撫球迷。包連夏透露當時的對話：「只是球迷在表達他們不滿。我們當然理解，而且非常尊重他們。我剛才只是說，大家的目標一致，職球員和球迷都渴望勝利。我們正努力爭取，在我看來，球隊近仗表現理應取勝。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
12小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
13小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
10小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
11小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
14小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
13小時前
日本導演揭古天樂成功之路驚人秘聞曝光 原來全靠天王當年一個決定造就「新一代影壇大亨」
日本導演揭古天樂成功之路驚人秘聞曝光 原來全靠天王當年一個決定造就「新一代影壇大亨」
影視圈
10小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
8小時前