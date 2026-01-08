英超｜施美安轟絕殺球完美告別 熱刺頹勢未止兩將到場邊安撫球迷

安東尼施美安在般尼茅夫有個完美結局。他帶領球隊今晨於英超主場迎戰熱刺，95分鐘射入絕殺球，助球隊以3：2破敵。完場後熱刺的祖奧包連夏和雲迪雲走到場邊，與不滿球隊表現的球迷理論。

包連夏倒掛一度扳平

熱刺於5分鐘憑馬菲斯泰爾先開紀錄，但之後連失兩球。般尼茅夫於22分鐘，有艾雲尼爾臣接應右路傳中頂入，36分鐘有高洛比接應馬高斯辛尼斯的二傳，近門破網為主隊反超前2：1完半場。熱刺於78分鐘扳平2：2，入球來自包連夏的倒掛金勾。

熱刺近12場英超只贏兩場。路透社

伊拉奧拿證施美安已踢完最後一場。路透社

施美安絕殺熱刺，完美告別般尼茅夫。路透社

施美安即將轉投曼城。路透社

伊拉奧拿證施美安將離隊

但今場的主角是施美安，他於95分鐘在K角位附近起射，射破熱刺門將維卡里奧的十指關，助球隊以3：2絕殺熱刺。般尼茅夫11場不勝告終，賽後以6勝8和7負得26分排第15。領隊伊拉奧拿賽後證實這是施美安的最後一戰：「看來是，沒錯，體測，以及一些的程序已在進行。我不希望失去他，但我相信這是他在己隊的最後時刻。」施美安即將轉投曼城。

包連夏：理解球迷不滿

熱刺則於過去12場英超僅得2勝，賽後以7勝6和8負得27分排在第14位。球迷對球隊的表現表示不滿，熱刺的包連夏和雲達雲在完場後走到場邊安撫球迷。包連夏透露當時的對話：「只是球迷在表達他們不滿。我們當然理解，而且非常尊重他們。我剛才只是說，大家的目標一致，職球員和球迷都渴望勝利。我們正努力爭取，在我看來，球隊近仗表現理應取勝。」