英超｜十人車路士1：2富咸 新帥羅仙尼亞看台觀戰

足球世界
更新時間：06:34 2026-01-08 HKT
發佈時間：06:34 2026-01-08 HKT

車路士上周與前領隊馬列斯卡「分手」，新帥羅仙尼亞今場先在觀眾席睇波。「藍戰士」上半場22分鐘已經有古古列拿領紅牌，最終以1：2落敗。

古古列拿22分鐘領紅牌

今場繼續是暫代領隊麥法蘭領軍，新帥羅仙尼亞則在觀眾席觀戰。車路士在22分鐘收到壞消息，富咸門將賓特尼奴快開龍門球，哈利威爾遜接應並在古古列拿力壓下帶到禁區邊，後者作為最後一名守將出手將威爾遜拉跌，球證直接紅牌將古古列拿趕出場。上半場補時5分鐘富咸「食詐糊」，威爾遜將皮球送入網，但隊友魯爾占美尼斯在組織攻勢的過程中越位在先，入球無效。兩軍半場互交白卷。

古古列拿22分鐘領紅牌。路透社
古古列拿22分鐘領紅牌。路透社
戴納一度為車路士扳平。路透社
戴納一度為車路士扳平。路透社
車路士1：2富咸。路透社
車路士1：2富咸。路透社

威爾遜81分鐘助富咸奠勝

富咸於55分鐘先開紀錄，占美尼斯接應右路傳中，頭槌頂破羅拔山齊士的十指關。十人應戰的車路士，有利安戴納於72分鐘扳平，一次右路角球，前柱富咸守將跣後中遠柱彈中，戴納第一時間起左腳補中。但最終全取3分的是富咸，威爾遜於81分鐘為奠定勝局；史密夫路維的勁射被撲出，威爾遜左腳一控「的過」車路士守將，隨即右腳一射遠柱入網。最終車路士以1：2落敗，賽後以8勝7和6負得31分排第8，富咸以9勝4和8負同樣得31分，排在第9位。

