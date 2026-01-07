Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼聯｜艾摩廉剛被曼聯炒魷魚 另一前曼聯主帥坦哈格重返川迪任技術總監

足球世界
更新時間：20:55 2026-01-07 HKT
發佈時間：20:55 2026-01-07 HKT

魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）剛被曼聯辭去領隊之職；另一邊廂前曼聯領隊坦哈格（Erik ten Hag）極速「搵到工」！荷甲球會川迪（FC Twente）周二宣布，正式任命坦哈格為球會的新任技術總監，他將在下個賽季正式上任。

重返母會「美妙而特別」

坦哈格在今年初才剛離開利華古遜帥位，僅僅失業四個月，便重返其職業生涯的起點川迪。對於這次回歸母會，坦哈格顯得相當感觸，他說：「我認為，重返川迪是一件美妙而特別的事，自我還是個小男孩時，我已是球隊的支持者。我的足球和教練生涯，都是從這裏開始的。」
他續說：「憑藉我在青訓發展、球隊建設和精英體育文化方面的經驗，我希望與監事會、管理層和員工一起，加強川迪的技術基礎，使球會能夠可持續地實現其作為地區旗艦的潛力。」

接替功勳總監

川迪總經理舒奧頓(Dominique Scholten)對坦哈格的加盟表示熱烈歡迎，並感謝即將離任的現任總監史利奧(Jan Streuer)：「從下個賽季開始，坦哈格將接替史利奧，後者在過去五年半中，為川迪的現狀作出了重大貢獻。我們對他表示非常感謝。」

