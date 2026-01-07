曼聯｜艾摩廉被炒不影響「炸彈小隊」 拉舒福特辛祖回歸奧脫福無望

曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）周一黯然下台，但對於一眾被其「流放」的球員而言，似乎並非佳音。據英國《太陽報》報導，包括拉舒福特（Marcus Rashford）、查頓辛祖（Jadon Sancho）等一班被稱為「炸彈小隊」（Bomb Squad）的外借兵團，在艾摩廉離任後亦不大可能重返奧脫福。

高層主導清洗決定

艾摩廉接掌曼聯後，陣中的球星拉舒福特、查頓辛祖、海倫（Rasmus Hojlund）及門將奧拿拿（Andre Onana）等先後被外借。然而，消息人士透露，送走這些球員的決定，並非單純出自艾摩廉一人，而是由球會高層主導。所以，如今即使艾摩廉被炒，這班曼聯「炸彈小隊」亦難以重返奧脫福效力。

「福仔」情定巴塞

28歲的拉舒福特，雖然曾在艾摩廉執教的首場比賽中取得入球，但很快便失寵。在被公開批評訓練態度後，他先後被外借至阿士東維拉及巴塞隆拿。在西班牙，他重拾狀態，今季在25次上陣中，已攻入7球並交出8次助攻。巴塞有權在季尾以約3000萬鎊將其買斷，而「福仔」本人早前亦已公開「表忠」，表明希望留在魯營。

據悉，無論未來由誰執教，曼聯高層已決心重整更衣室文化，意味著「福仔」的紅魔生涯，已基本畫上句號。

海倫拿玻里重拾勇態

至於另外幾位「炸彈小隊」成員，亦各有前路。從多蒙特高價加盟的翼鋒查頓辛祖，目前正外借至阿士東維拉，但表現平平，預計曼聯將在夏天尋求將其出售。丹麥前鋒海倫則在外借至拿玻里後重拾射門鞋，已攻入9球。若拿玻里成功取得歐聯資格，便會觸發其3800萬鎊的強制買斷條款。有趣的是，在艾摩廉下台後，海倫曾在社交媒體上，對費查（Darren Fletcher）接任看守領隊的帖文「點讚」，似乎對舊帥的離去並不感到惋惜。

而門將奧拿拿，則被外借至土耳其球會特拉布宗（Trabzonspor）。雖然球會沒有買斷權，但奧拿拿在土耳其的薪金翻了一倍，並已公開表示在那裏過得「非常開心」，似乎亦無意重返奧脫福。