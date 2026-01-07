曼聯｜費查臨危受命任曼聯看守領隊 上任前致電費格遜獲爵爺祝福

曼聯新任看守領隊戴倫費查（Darren Fletcher）周二證實，他在接掌帥印前，第一時間已致電恩師費格遜（Alex Ferguson），並獲得了這位球會傳奇的「祝福」，才敢作出這個重大決定。

「任何重大決定都會先問費Sir」

曼聯周一早上突然辭退領隊艾摩廉（Ruben Amorim），並隨即任命球會青訓出身、曾為一隊效力長達12年的費查擔任看守領隊，直至另行通知。他將在周三晚作客般尼的英超聯賽中，首次領軍作賽。首次以領隊身份面對傳媒，41歲的費查坦言，費格遜爵士在他心目中的地位舉足輕重，接掌紅魔前有問過費爵爺：「我不喜歡在沒有與費Sir商量的情況下，作出任何重大決定。自我來到球會，以至離開球會後，我所做的每一件事，都是這樣。我與費Sir的關係非常好，所以他可能是我第一個打電話的人。老實說，我最終是想得到他的祝福。」

費Sir：為曼聯盡力是你的職責

費查指費格遜對他臨危受命表示支持，並再次向他灌輸了「紅魔精神」。費查續說：「他值得那份尊重，我想聽聽他的想法，而他亦支持這個決定，並呼應了我一直以來的想法。『為曼聯做到最好，是你的職責。當你是球會的員工，你的職責就是為曼聯做到最好。』當他說出一些我每天都努力去實踐和相信的事情時，那種感覺很奇妙，所以他這樣說，對我來說是一種安慰。」

此外，自周一早上艾摩廉被解僱後，費查還沒有機會與這位前領隊交談，因為他正忙於準備帶領紅魔在周三晚英超作客般尼，期望在領軍第一仗可以為球隊取得一場重要的勝利。