英超｜今季三人因得罪老細被炒 艾摩廉步馬列斯卡同紐奴後麈

新一年新開始，剛步入一月英超已有2主帥又被炒，分別是較早前的馬列斯卡(Enzo Maresca)和昨日的艾摩廉(Ruben Amorim)，今季累計6位教練被炒，而其中除了上述2位也是因得罪管理層而被炒外，季初的紐奴(Nuno Espirito Santo)也是同樣原因與諾定咸森林分手，即今季有一半的教練離隊也是因與管理層有分歧才離隊。

艾摩廉步馬列斯卡同紐奴後麈。路透社

馬列斯卡在早幾日與車仔分手。路透社

紐奴公開抨擊管理層在轉會市場上的策略與管理層撕破臉。路透社

曼聯亦寧付巨額補償金也決心與艾摩廉分手。路透社

今季6領隊被炒 3人都因與管理層分歧而分手

今季英超在領隊上的話題不斷，到現在季中離隊的教頭已有6人之多，其中曼聯的艾摩廉、車路士的馬列斯卡以及森林的紐奴都同樣因與管理層不和以致離任。森林的紐奴上賽季以積分榜第7完成並奪得歐霸門票，助森林久違的重返歐洲賽場，然而今季季初紐奴與管理層在引緩上不合，並公開抨擊管理層在轉會市場上的策略，徹底與管理層撕破臉，最終招致「炒魷」收場。

而在近期2大豪門主帥同樣是類似情況，車路士的馬列斯卡在早幾日與車仔分手，雖沒明說原因，但早前馬列斯卡直言很多人不支持他們，明顯地反映出馬列斯卡和車仔管理層已存在矛盾。而昨日宣佈與曼聯分道揚鑣的艾摩廉同樣直接，上戰逼和列斯聯後直接強調自己是「領隊而不僅是教練」，暗示出自己的話語權不足，之後被爆與管理層在引援和陣式上出現嚴重分歧，在該言論後曼聯亦寧付巨額補償金也決心與艾帥分手。

