英超│「Big6」5隊齊和波失分 唯獨阿仙奴贏波 奪冠賠率熱到燙手

本輪10場英超全部完成，「Big6」其中5支球隊一同於周日出戰，結果全部和波失分，曼城主場1:1和車路士，曼聯、利物浦及熱刺就分途與列斯聯、富咸及新特蘭平分春色。阿仙奴是今輪唯一贏波的豪門，他們在榜首的優勢增至6分，形勢進一步向好，難怪奪冠賠率熱到燙手。

5支「Big6」球隊齊齊和波

阿仙奴在周六率先出擊，憑中場迪格蘭賴斯梅開二度，作客3:2擊敗般尼茅夫，將聯賽連勝走勢增至5場。其餘5支「Big6」球隊在周日出戰，當中包括曼城和車路士的正面交鋒，後者於補時4分鐘入波作客逼和1:1，彼此各失2分。而曼聯造訪列斯聯和1:1；利物浦遠征富咸被逼和2:2；熱刺主場對新特蘭亦在末段失守，賽和1:1。5隊全部和波，各自帶走1分。

阿仙奴榜首優勢拉開至6分

在各隊失分下，阿仙奴20輪累積48分繼續高踞榜首，比同得42分的藍月和阿士東維拉多6分，進一步拉開差距。槍手的奪冠賠率越來越熱，足智彩顯示他們封王只有1.22倍；次熱是3.5倍的曼城；第3熱門是維拉，賠率14倍；第4位的利物浦已冷至45倍。

阿仙奴擊敗般尼茅夫，是本輪唯一贏波的「Big6」球隊。法新社

阿仙奴於英超已5連勝，在榜首有6分優勢。路透社