英超│車路士U21教頭麥法蘭首領軍即逼和哥迪奧拿 半場調整戰術有功架

車路士看守領隊麥法蘭(Calum McFarlane)周日英超首度領軍，就要面對由名帥哥迪奧拿任教的曼城，結果他在半場調整戰，成功扭轉上半場受壓的局面，並靠補時階段的入球作客逼和1:1。這名只有青年軍執教經驗的主帥，初登大舞台即展現功架，他笑稱自己沒有緊要，只當比賽是一場普通賽事。

上半場全面受壓兼落後

今場曼城派出卓基和菲爾科頓支援箭頭艾寧夏蘭特，加上中場雷恩達斯，兩閘尼高奧萊利和和馬菲奧斯紐尼斯亦不停助攻，前場經常有6人圍攻車路士。藍獅於換邊前全面受壓，更被雷恩達斯攻破大門，落後一球返回更衣室。麥法蘭在半場作出調整，以攻守兼備的安達利山度士入替翼鋒艾斯迪華奧，將安素費南迪斯的位置推行，並改用人盯人防守，結果相當湊效，後者更在補時4分鐘破網追和1:1。

半場調整成功補時扳平

40歲的麥法蘭過往僅帶過曼城、修咸頓和車路士的青年軍，首次帶領職業球隊就要鬥藍月，對手主帥還要是哥迪奧拿，他最終展功架搶得一分。他矢言自己並不緊張：「出乎意料，我以為會好緊張，但並沒有。之前未帶過這麼高水平的比賽，但到頭來是一場常規的比賽，我很享受。」他還指哥迪奧拿賽後和他握手，並說了一句「踢得不錯」。

獲哥迪奧拿讚「踢得不錯」

被問及半場調整時，麥法蘭就侃侃而談：「我沒想到他們會排這樣的陣型，前場有6名球員，我一開始以為他們投入的人數會少一些，球隊被壓制於後場。中場時我不想坐以待斃，做出了調整，更多地採用人盯人防守，安排安達利山度士出場，讓安素的位置移前，山度士無論有球和無球隊都非常出色。球隊的陣型切換變得流暢，很開心最終取得入球。」

麥法蘭還表示，周一會繼續帶隊操練，如果新帥仍未到來，周三預計會繼續帶隊於英超作客富咸。