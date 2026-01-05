英超｜由絕殺到被絕平！利物浦97分鐘失守2：2和富咸

利物浦今晨於英超作客富咸，末段揭起高潮，「紅軍」於94分鐘入波以為絕殺對手，豈料富咸有夏里遜列特於97分鐘絕平。最終兩軍以2：2言和，利物浦賽後落後榜首的阿仙奴14分，阿歷斯麥亞里士打對於爭取衛冕英超投降，但會全力爭取贏歐聯錦標。

VAR兩次推翻旁證判決

利物浦於17分鐘失守，富咸一次簡單組織，憑著完美配合的走位撕破「紅軍」防線。魯爾占美尼斯回後迎波，同時哈利威爾遜向前入楔，占美尼斯接應後場傳送，第一時間彈前予威爾遜，後者射門利物浦門將艾利臣比加的十指關；旁證隨即舉旗示意越位，但經VAR翻看後判入球有效。富咸憑這個入球，半場領先1：0。

紅軍於下半場反撲，53分鐘一次右路角球，麥亞里士打迎頂中楣。利物浦於57分鐘扳平，干拿巴特利截得皮球後引球推進入禁區，引來4名富咸守將包圍後，橫傳予走到空位的域斯，後者第一時間燙遠柱破網；旁證再次舉旗示意越位，同樣被VAR推翻判決，入球有效。

加普一度助利物浦反超前2：1。路透社

加普94分鐘建功，以為絕殺富咸。路透社

列特97分鐘轟金球，艾利臣飛盡都摸不到皮球。路透社

富咸97分鐘扳平2：2。路透社

列特97分鐘轟金球

賽事的高潮出現在補時階段，94分鐘利物浦一次右路傳中，前柱富咸守將飛盡未能解圍，皮球漏到後柱由加普射入，紅軍反超前2：1。以為絕殺得手之際，97分鐘到富咸戲劇絕平，夏里遜列特（Harrison Reed）於禁區外轟金球，皮球直飛死角入網。最終兩軍以2：2言和，利物浦賽後以10勝4和6負得34分續排第4位，富咸則以8勝4和8負得28分排第11。

麥亞里士打：衛冕英超投降 全力爭歐聯

麥亞里士打賽後表示：「利物浦能夠衛冕的機會不多。我不希望這樣說，但事實很明顯。阿仙奴狀態大勇，曼城都頗接近，但從表現和賽果看來，我們都有一段距離。現在本應是我們享受英超之時，這令我感到傷心，我們應該要在更好的位置。」他又表示今季利物浦會以贏歐聯作為主要目標。