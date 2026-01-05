Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺1：1新特蘭 球迷狂噓高唱「悶蛋熱刺」

足球世界
更新時間：05:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：05:30 2026-01-05 HKT

熱刺今晨於英超主場迎戰新特蘭，以1：1賽和「黑貓」。主隊下半場僅得1次攻門中目標，球迷在完場一刻報以噓聲，並高唱「悶蛋熱刺」。

熱刺上半場有攻勢，26分鐘馬菲斯泰爾於禁區邊施射，皮球彎向遠柱但斜出。主隊於30分鐘打開紀錄，一次左路角球，基斯甸羅美路於遠柱控定再橫傳中路，雲達雲接應起腳，門前的賓戴維斯加一腳，攻破新特蘭大門。熱刺憑這個入球，半場領先1：0。

古度斯於19分鐘傷出。路透社
古度斯於19分鐘傷出。路透社
波貝比為新特蘭扳平。路透社
波貝比為新特蘭扳平。路透社
熱刺1：1新特蘭。路透社
熱刺1：1新特蘭。路透社

熱刺下半場僅1次攻門中目標

但熱刺在下半場的表現下滑，54分鐘羅美路於中圈附近回傳失誤，新特蘭前鋒波貝比隨即衝前奪去控球權，他最終被力壓下在禁區內起腳，未能攻破熱刺大門。波貝比於80分鐘再有機會，他與隊友安素拿菲爾撞牆後走位撞應，今次他左腳勁射，射破熱刺門將古里莫維卡里奧的十指關。

最終熱刺以1：1賽和新特蘭，他們下半場僅得1次攻門中目標，球證嗚笛完場一刻，主場球迷報以噓聲，並高唱「悶蛋，悶蛋，熱刺」（boring boring Tottenham）。熱刺賽後以7勝6和7負得27分排第13位，落後第4位的利物浦7分；新特蘭則以7勝9和4負得30分排第8。

湯帥：未能把握機會殺死球賽

熱刺領隊湯馬士法蘭克賽後表示：「今場表現有很多正面的收穫，上半場做到我們希望做的事，下半場比較拉鋸，我們稍稍佔優，但那些攻勢我們需要把握好殺死球賽。今場表現出來的強度正面，負面的是入不到第2球，未能全取3分有些失望。」另外，班倫莊臣剛轉投水晶宮，另一前鋒古度斯又在今場於19分鐘傷出，湯帥對於冬季轉會窗表示：「我們正積極行動，並保持警覺……物色短期應急球員之餘，必須符合長遠發展。」

